Atualidades: Entenda a Autoridade Palestina

A Organização para a Libertação da Palestina (OLP) foi criada em 1964, com o objetivo de formar o seu próprio país.

Além disso, em 1988, declararam independência como Estado da Palestina , embora não controlassem nenhum território na época.

O Estado da Palestina agora reivindica apenas a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, e é atualmente reconhecido como independente por 139 dos 195 países membros e observadores da ONU (71%).

Não é um membro da ONU em si, mas é tratado como um país observador da ONU da mesma forma que a Cidade do Vaticano. As pessoas que representam são principalmente muçulmanos e cristãos, mas não possuem religião oficial.

Desde os Acordos de Oslo de 1995, partes da Cisjordânia (incluindo a maioria das cidades) e a Faixa de Gaza têm sido administradas pela Autoridade Palestina (AP), um governo criado para os territórios em acordo com Israel.

A Autoridade Palestina é oficialmente separada da OLP, mas historicamente é liderada pelas mesmas pessoas. A AP é responsável pela governança interna dos territórios e relações com Israel, enquanto a OLP é responsável pela maioria das relações externas.

No entanto, desde a guerra civil de 2007 , a legislatura da AP não está funcionando e sua liderança foi dividida em duas facções que controlam territórios separados:

Fatah

O partido político e ex-grupo rebelde conhecido como Fatah ocupou a presidência da OLP desde 1969, passando a representar a corrente principal do movimento pela independência palestina.

A ideologia oficial do Fatah envolve a social-democracia e o secularismo (a ideia de que o governo deve ser separado da religião).

Ele apoia a ideia de que Israel e Palestina devem coexistir como países independentes iguais, no que é conhecido como uma ” solução de dois Estados “.

Hamas

Formado como um grupo rebelde anti-Israel em 1987, o Hamas é conhecido por sua postura linha-dura contra Israel, reivindicando toda a região para os palestinos árabes e recusando-se a considerar Israel como um país real.

Ao contrário do Fatah, a ideologia do Hamas é baseada no Islã, a religião mais comum entre os palestinos, e é bastante conservadora nesse aspecto.

O Hamas não aceitou os Acordos de Oslo e, por causa de seus contínuos ataques a alvos civis em Israel, é classificado como um grupo terrorista por Israel, os EUA, a União Europeia e vários outros países.

Apesar do domínio histórico da Fatah sobre a OLP, ela perdeu sua maioria na legislatura da AP para membros do Hamas em uma eleição de 2006.

O Fatah então se recusou principalmente a cooperar com o novo governo liderado pelo Hamas, que foi cortado da ajuda internacional por se recusar a aceitar a existência de Israel ou acordos anteriores, e em 2007 a cisão levou a uma guerra civil total entre as duas partes.

Desde o fim da guerra, a liderança do Fatah governou os territórios da Cisjordânia por decreto e foi praticamente excluída da Faixa de Gaza.

O Hamas, por outro lado, tornou-se o único governo da Faixa de Gaza e foi excluído da política na Cisjordânia.

