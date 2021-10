Autoestima no céu: Marília Mendonça diz que se olha no espelho e se acha uma gostosa

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, divertiu os seguidores ao falar sobre autoestima no Twitter neste domingo (3). A sertaneja disse que se olha no espelho frequentemente e gosta bastante do que vê.

“Todo dia a mesma coisa quando olho no espelho: ‘Que gata do carai! Quando você se tornou essa gostosa?”, escreveu Marília. O seguidores logo responderam a cantora no mesmo tom bem humorado. “Autoestima de quem é gostosa é assim mesmo”, escreveu uma fã. “Na próxima vida eu quero ser leonina pra ver qual é a sensação”, brincou uma seguidora fazendo referência ao signo da sertaneja.