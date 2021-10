Autuori “entrega” que Athletico-PR está perto de definir novo treinador – Futebol Interior

Curitiba, PR, 01 (AFI) – O novo treinador do Athletico-PR está perto de ser definido. Pelo menos foi isso o que deu a entender o diretor-técnico Paulo Autuori após a conquista da vaga na final da Copa Sul-Americana.

Paulo Autuori vem comandando o time de forma interina desde o início de setembro, quando o português António Oliveira deixou o cargo. Na sua visão, quem chegar vai encontrar um elenco com moral.

“A equipe tem ganhado consistência. Minha preocupação é entregar essa equipe para o próximo treinador que certamente estará já a chegar e terá um grupo que, neste momento, está com a moral em cima, o que é fundamental, o estado anímico muito bom. Será importante para aquele que iniciará seu trabalho ter condições de dar continuidade a tudo aquilo que está sendo feito desde a temporada passada”, disse Autuori.

Uma parte da diretoria queria que Paulo Autuori continuasse no comando do time até o fim da temporada, mas o diretor-técnico recusou. Nas últimas semanas, nomes – brasileiros e estrangeiros – foram oferecidos e analisados pelo Athletico-PR.

TROCA O CHIP

Classificado para a final da Copa Sul-Americana com a vitória sobre o Peñarol-URU, por 2 a 0, na última quinta-feira, em Curitiba, o Athletico-PR volta suas atenções para o Brasileirão.

Na nona colocação, com 30 pontos, o Furacão entra em campo no domingo, contra o Flamengo, às 16 horas, no Maracanã, pela 23ª rodada do campeonato.