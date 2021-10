Auxiliares técnicos da seleção brasileira acompanharão semifinais – Futebol Interior

​Campinas, SP, 20 (AFI) – No intervalo entre uma Data FIFA e outra, os auxiliares técnicos da Seleção Brasileira seguem o trabalho de observações ‘in loco’ de atletas que atuam no Brasil. Nesta quarta-feira (20), quatro deles irão se dividir para acompanhar as semifinais da Copa do Brasil.

Cléber Xavier e César Sampaio estarão em Belo Horizonte para acompanhar Atlético-MG e Fortaleza, enquanto Matheus Bachi e Bruno Baquete vão a Curitiba para assistir ao duelo entre Athletico e Flamengo.

Atlético-MG e Fortaleza medem forças a partir das 21h30 desta quarta-feira (20). A partida será realizada no Estádio Mineirão. Enquanto o Galo chega para esta semifinal após eliminar o Fluminense na fase anterior, o tricolor cearense vem de vitória em cima do São Paulo na quartas de final. O jogo de volta entre as duas equipes será na próxima semana, no dia 27 de outubro.

Do outro lado da chave, Athletico e Flamengo iniciam o confronto desta quarta-feira (20) também às 21h30. O jogo de ida, desta noite, será na Arena da Baixada, enquanto a volta está marcada para o dia 27 de outubro, no Maracanã. Na fase anterior, as duas equipes eliminaram seus adversários com duas vitórias. O Furacão passou pelo Santos e o Rubro-Negro carioca derrotou o Grêmio.

A Seleção Brasileira, por sua vez, volta a entrar em campo no dia 11 de novembro, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O duelo será com a Colômbia, na NeoQuímica Arena. Com 31 pontos conquistados até aqui, o Brasil é o líder isolado da classificação sul-americana para o Mundial, com seis pontos à frente do segundo colocado, a Argentina.