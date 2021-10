Auxílio emergencial 2021: CAIXA fará 2 pagamentos nesta TERÇA

Terça-feira cheia no auxílio emergencial 2021. A Caixa Econômica Federal confirmou que fará nada menos que duas liberações de saques do benefício. O primeiro saque foi liberado na última segunda-feira (03). Nesta terça-feira (04), a liberação ocorre para dois grupos.

Os beneficiados nesta terça serão os nascidos nos meses de fevereiro e março. Na ocasião, os beneficiários poderão sacar o benefício.

As liberações não param por aí. Na quarta-feira, a CAIXA confirmou será a vez dos nascidos em abril. No dia 08 de outubro, sexta-feira, os nascidos em maio poderão efetuar os saques.

Veja o calendário de saques desta semana:

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro – PAGO 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro – LIBERAÇÃO NESTA TERÇA 22 de setembro 5 de outubro Março – LIBERAÇÃO NESTA TERÇA 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro

Outubro confirmado com 12 saques

O mês de outubro começou e os beneficiários do auxílio emergencial seguem na expectativa de liberação dos saques da 6ª parcela do programa que visa minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus. Neste mês, conforme o calendário divulgado pela CAIXA, estão previstos nada menos que 12 saques da 6ª parcela do benefício.

Como realizar o saque do auxílio emergencial

Para realizar o saque do auxílio emergencial é muito simples. Para isso, será necessário, primeiramente, que o cidadão interessado faça login em seu aplicativo Caixa Tem. Em seguida, deverá escolher a opção “saque sem cartão” e depois “gerar código de saque”.

Após realizar este primeiro passo, então, o cidadão deve inserir sua senha para ter acesso ao código gerado na tela de seu telefone celular.

Nesse sentido, é importante frisar que a sequencia possui validade de apenas 60 minutos. Portanto, o beneficiário deverá usá-lo antes que sua validade expire. O código deverá ser utilizado para efetuar o saque em dinheiro em alguma das agências físicas da Caixa Econômica Federal, nas casas lotéricas ou em algum correspondente Caixa Aqui devidamente credenciado.

De acordo com o cronograma divulgado pela CAIXA, os depósitos da 7ª parcela começarão no dia 20 de outubro. Ou seja, em duas semanas já terá início a liberação de novos depósitos nas contas dos trabalhadores. Os pagamentos seguirão sendo efetuados até 31 de outubro, quando os nascidos em dezembro terão o valor do benefício depositado em suas contas.

Prorrogação do auxílio emergencial 2021

Alguns integrantes do Governo estão inclinados a aprovar uma prorrogação do auxílio emergencial ainda em 2021. E a extensão do benefício poderá ser de mais seis meses. Caso isso se confirme, o programa acabaria entrando portanto no ano de 2022. E poderia chegar ainda mais próximo das eleições do próximo ano. A avaliação é que isso poderia ser bom para o governo do presidente Jair Bolsonaro.

É importante lembrar que ainda resta discutir é a questão do patamar de pagamentos. Há, dentro do Governo Federal, quem defenda que o Planalto deveria seguir fazendo liberações, mas com valores ainda mais baixos. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o nível dos repasses varia entre R$ 150 e R$ 375.