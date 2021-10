Auxílio emergencial 2021: CAIXA vai liberar mais 3 saques nesta semana

A Caixa Econômica Federal inicia a semana com a expectativa de continuar com o calendário de saques do auxílio emergencial 2021. O banco confirmou nesta semana nada menos que três saques do benefício. Até o término do cronograma, faltam mais 3 pagamentos por meio da liberação da retirada de recursos em espécie.

Veja também: NOVO auxílio com valor R$ 800 em parcela única é liberado

Os próximos pagamentos acontecem já nesta segunda-feira, 18 de outubro. Nessa data, os nascidos em outubro poderão sacar o benefício. No dia seguinte, 19 de outubro, será a vez dos nascidos em novembro e dezembro.



Você Pode Gostar Também:

Veja o calendário de saques desta semana:

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências

Outubro 1º de outubro 18 de outubro Novembro 2 de outubro 19 de outubro Dezembro 3 de outubro 19 de outubro

7ª parcela começa em poucos dias

A 6ª parcela já encerrou os depósitos e agora seguem com o calendário de saques do benefício. Agora, a CAIXA ainda efetuará a liberação da 7ª parcela, até então a última do benefício.

Veja o calendário da 7ª parcela

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Prorrogação do auxílio emergencial

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, e toda a sua equipe estão batendo o pé em relação ao processo de prorrogação do Auxílio Emergencial. De acordo com eles, isso seria algo que não pode acontecer e que poderia atrapalhar o futuro das contas públicas no Brasil. No entanto, não dá para negar que a pressão contra eles está aumentando.

De acordo com informações de bastidores, muitos parlamentares e até mesmo o próprio Presidente Jair Bolsonaro estaria preocupado com a aprovação do novo Bolsa Família. É que esse programa ainda não passou pelo crivo dos parlamentares e o fato é que o tempo em torno dele está chegando ao fim.

O plano de Paulo Guedes é aprovar pelo menos dois textos para validar o novo Bolsa Família. Um é a PEC dos precatórios, que está na Câmara dos Deputados e o outro é a Reforma do Imposto de Renda que segue no Senado Federal. Ambos os documentos não possuem uma data certa para serem votados.

Diante dessa situação a pressão pela prorrogação do Auxílio Emergencial só aumenta. E isso não está acontecendo apenas dentro do Governo. Nas ruas e nas redes sociais, usuários do programa estão pedindo para que o Palácio do Planalto anuncie logo essa prorrogação do benefício.

Até agora, no entanto, nada aconteceu. Não se sabe se o Governo Federal já tem uma resposta, mas se entende que eles ainda não anunciaram nada. Portanto, segue valendo a ideia de que o Auxílio Emergencial vai fazer o seu último pagamento ainda no último dia deste mês de outubro. Pelo menos é isso o que se sabe.