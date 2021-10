Auxílio Emergencial 2021: confira o andamento da parcela 6 e as datas da parcela 7

Como é de amplo conhecimento, a 6ª parcela referente a prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 está em andamento, no que diz respeito ao saque em espécie. Visto que a disponibilidade online já ocorreu.

Sendo assim, confira o calendário do benefício referente aos pagamentos das parcelas 6 e 7, considerando a 6ª parcela em andamento.

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: janeiro / 21 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: fevereiro / 22 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: março / 23 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: abril / 24 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: maio / 25 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: junho / 26 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: julho / 28 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: agosto / 29 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: setembro / 30 de setembro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: outubro / 1º de outubro

Mês de ref. ao nasc. do beneficiário e data do pagto. do benefício: novembro / 2 de outubro