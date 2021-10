Auxílio emergencial 2021 e os depósitos e saques da 7ª parcela do benefício

Atenção, trabalhadores! Os beneficiários do público geral já contam com o acesso a sétima parcela do auxílio emergencial desde o último dia 20 de outubro. O cronograma seguirá até o próximo domingo, dia 31 de outubro. Logo após isso, devem ser iniciadas as autorizações para saques e transferências do benefício.

A Caixa Econômica Federal já concluiu com os saques da sexta parcela do programa no dia 19 de outubro. O abono é depositado na conta poupança social digital do Caixa Tem, e pode ser movimentado, também, de forma virtual.

Os segurados que não recebem o Bolsa Família têm a autorização para os saques, bem como os depósitos concedidos de forma escalonada, seguindo o mês de aniversário do beneficiário.

Com o fim das autorizações para os saques da sexta parcela, a Caixa tem a responsabilidade de dar sequência a sétima parcela do benefício. Veja o cronograma:

Mês de nascimento Depósitos da 7º parcela Janeiro 20 de outubro Fevereiro 21 de outubro Março 22 de outubro Abril 23 de outubro Maio 23 de outubro Junho 26 de outubro Julho 27 de outubro Agosto 28 de outubro Setembro 29 de outubro Outubro 30 de outubro Novembro 30 de outubro Dezembro 31 de outubro

Encerrada essa rodada de pagamentos, novamente começa as liberações para os saques em espécie e transferências entre os bancos. Veja as datas a seguir:

Mês de nascimento Saques da 7º parcela Janeiro 1º de novembro Fevereiro 3 de novembro Março 4 de novembro Abril 5 de novembro Maio 9 de novembro Junho 10 de novembro Julho 11 de novembro Agosto 12 de novembro Setembro 16 de novembro Outubro 17 de novembro Novembro 18 de novembro Dezembro 19 de novembro

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família

Final do NIS 1: 18 de outubro;

Final do NIS 2: 19 de outubro;

Final do NIS 3: 20 de outubro;

Final do NIS 4: 21 de outubro;

Final do NIS 5: 22 de outubro;

Final do NIS 6: 25 de outubro;

Final do NIS 7: 26 de outubro;

Final do NIS 8: 27 de outubro;

Final do NIS 9: 28 de outubro;

Final do NIS 0: 29 de outubro.

Última parcela do auxílio emergencial

Esta 7ª parcela do Auxílio Emergencial é também a última do programa de todos os beneficiários. Existia uma expectativa de que o Governo Federal pudesse prorrogar o benefício por mais alguns meses, mas isso não vai acontecer.

A confirmação foi dada pelo próprio Ministro da Cidadania, João Roma. Em declaração, ele revelou que essa parcela de outubro vai ser a derradeira do programa em questão.

De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, algo em torno de 39 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma parcela do Auxílio Emergencial este ano. Os valores seguiram os mesmos desde o início dos repasses em abril. São ciclos que variam entre R$ 150 e R$ 375.

Lançamento do Auxílio Brasil

O Auxílio Brasil terá benefício ampliado destinado as famílias beneficiárias. Nesta semana, o presidente da república, Jair Bolsonaro, confirmou o valor de R$ 400 para as mensalidades do novo Bolsa Família. Embora não tenha detalhado a fonte de renda, o chefe do Estado confirma que não haverá liberação fora do teto de gastos.

O Auxílio Brasil deverá ser pago para algo em torno de 17 milhões de pessoas a partir do próximo mês de novembro. Quem cravou essa informação foi o próprio Ministro da Cidadania, João Roma. Ele é o chefe da pasta que é responsável pelo programa.

Nos últimos dias, começaram a surgir algumas informações de bastidores sobre uma tentativa de mudança de data no programa em questão. Aliás, alguns aliados do Presidente estavam dizendo que ele poderia adiar um pouco mais esses repasses por causa da demora na aprovação de algumas pautas no Congresso Nacional.

Esse adiamento, no entanto, não vai acontecer. Pelo menos foi isso o que garantiu o Ministro João Roma nessa declaração. Com o início dos pagamentos do Auxílio Brasil confirmados para novembro, então dá para dizer, portanto, que o Bolsa Família, tal qual nós conhecemos agora, deve mesmo chegar ao fim neste mês de outubro.

Além dessa informação, o Ministro confirmou também que o valor mínimo do novo programa social vai mesmo ser de R$ 400. De acordo com ele, esse foi um pedido pessoal do próprio Presidente Jair Bolsonaro. Ele acabou vencendo, portanto, uma espécie de cabo de guerra com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, que queria pagar menos.