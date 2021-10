Auxílio Emergencial 2021: LIBERADAS as parcelas da prorrogação

Como é de amplo conhecimento, a parcela 5 da prorrogação do Auxílio Emergencial 2021 foi paga, no que diz respeito às duas disponibilidades, online e física. No entanto, as parcelas subsequentes estão em andamento.

Sendo assim, confira o calendário do benefício referente aos pagamentos das parcelas 6 e 7. Caso queira consultar os pagamentos do Bolsa Família, clique aqui.

O mês de outubro, conforme o governo federal, confirmou que estão previstos nada menos que 12 saques da 6ª parcela do benefício. Um saque já foi liberado, então restam 11 retiradas ainda este mês.

Os pagamentos do auxílio emergencial são efetuados, inicialmente, por meio da conta social da CAIXA. A grana fina liberada para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual ou QR code, pelo aplicativo Caixa Tem.

Os trabalhadores podem esclarecer as dúvidas pela central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, existem informações no site da Caixa Econômica Federal. Também é possível consultar a página do auxílio no site da Caixa ou a página de consulta do auxílio no site do Ministério da Cidadania.

Auxílio Emergencial 2021: parcela 6 – movimentação app Caixa Tem

Beneficiários nascidos no mês de janeiro / 21 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de fevereiro / 22 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de março / 23 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de abril / 24 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de maio / 25 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de junho / 26 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de julho / 28 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de agosto / 29 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de setembro / 30 de setembro

Beneficiários nascidos no mês de outubro / 1º de outubro

Beneficiários nascidos no mês de novembro / 2 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de dezembro / 3 de outubro

Auxílio Emergencial 2021: parcela 6 – saques em espécie

Beneficiários nascidos no mês de janeiro / 4 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de fevereiro / 5 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de março / 5 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de abril / 6 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de maio / 8 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de junho / 11 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de julho / 13 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de agosto / 14 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de setembro / 15 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de outubro / 18 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de novembro / 19 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de dezembro / 19 de outubro

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 – movimentação app Caixa Tem

Beneficiários nascidos no mês de janeiro / 20 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de fevereiro / 21 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de março / 22 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de abril / 23 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de maio / 23 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de junho / 26 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de julho / 27 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de agosto / 28 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de setembro / 29 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de outubro / 30 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de novembro / 30 de outubro

Beneficiários nascidos no mês de dezembro / 31 de outubro

Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 – saque em espécie

Beneficiários nascidos no mês de janeiro / 1º de novembro

Beneficiários nascidos no mês de fevereiro / 3 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de março / 4 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de abril / 5 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de maio / 9 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de junho / 10 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de julho / 11 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de agosto / 12 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de setembro / 16 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de outubro / 17 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de novembro / 18 de novembro

Beneficiários nascidos no mês de dezembro / 19 de novembro

Quem pode receber o auxílio emergencial 2021

Antes de solicitar o processo de contestação o cidadão deve primeira checar se o mesmo cumpre todos os critérios necessários. De acordo com o formato atual do programa assistencial, então, é necessário:



Possuir renda total do grupo familiar de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Só será permitida o pagamento de uma cota por grupo familiar;

Ter mais de 18 anos;

Não possuir qualquer vínculo de emprego formal;

Não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos acima de R$ 40 mil e nem ser dono de bens de valor superior a R$ 300 mil no fim de 2019;

Estão excluídos os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares;

Ficam de fora também as pessoas que receberam qualquer tipo de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de transferência de renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família e abono salarial.