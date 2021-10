Auxílio Emergencial 2021: parcela 7 e critérios de enquadramento do benefício

O pagamento do Auxílio Emergencial 2021 ainda segue em andamento. Sendo assim, estão ocorrendo os pagamentos referentes à disponibilidade online da parcela 7 do benefício.

Dessa forma, confira o calendário do benefício referente aos pagamentos da parcela 7 do auxílio e não perca as datas oficiais.

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: janeiro / 20 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: fevereiro / 21 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: março / 22 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: abril / 23 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: maio / 23 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: junho / 26 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: julho / 27 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: agosto / 28 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: setembro / 29 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: outubro / 30 de outubro

Beneficiário nascido no mês referido e data do pgto. do auxílio: novembro / 30 de outubro