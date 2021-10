Auxílio emergencial 2021: Última parcela já tem prazo de pagamento; veja calendário

O fim do pagamento do auxílio emergencial se aproxima e ainda não há definição para o novo programa de renda social, Auxílio Brasil. A sétima e última parcela do benefício começará a ser paga no próximo dia 20, com a transferência para a Poupança Social Digital no Caixa Tem.

Veja também: NOVO auxílio de R$ 800 é liberado em parcela única

A Caixa Econômica Federal já encerrou o depósito da 6ª parcela, restando agora apenas algumas datas de saque para serem realizadas.



Você Pode Gostar Também:

O crédito é feito de acordo com a data de aniversário do beneficiário. No entanto, para quem é inscrito no Bolsa Família, os pagamentos iniciam com mais antecedência, sendo entre os dias 19 e 29 de outubro, conforme o final do Número de Identificação Social – NIS.

Os valores pagos na próxima parcela será o mesmo disponibilizado nas anteriores, variando entre R$ 150,00 e R$ 375,00, de acordo com a composição familiar.

Beneficiários que moram sozinhos recebem R$ 150,00 e, para beneficiários que compõem um grupo familiar, o valor vai para R$ 250,00. Para mulheres que são chefes de família, sendo responsáveis pelo sustento do lar, recebem R$ 375,00.

Calendário da 7ª parcela para o público geral

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Calendário 7ª parcela do auxílio emergencial – Bolsa Família

NIS com final 1: 18 de outubro;

NIS com final 2: 19 de outubro;

NIS com final 3: 20 de outubro;

NIS com final 4: 21 de outubro;

NIS com final 5: 22 de outubro;

NIS com final 6: 25 de outubro;

NIS com final 7: 26 de outubro;

NIS com final 8: 27 de outubro;

NIS com final 9: 28 de outubro;

NIS com final 0: 29 de outubro.

6ª parcela continua sendo paga

O mês de outubro começou e os beneficiários do auxílio emergencial seguem na expectativa de liberação dos saques da 6ª parcela do programa que visa minimizar os efeitos econômicos causados pela pandemia do coronavírus.

Neste mês, conforme o calendário divulgado pela CAIXA, estão previstos nada menos que 12 saques da 6ª parcela do benefício.

Nesta sexta-feira, 08 de outubro, a liberação do saque em espécie será para os nascidos no mês de maio. A liberação continuará sendo feita até 19 de outubro, data em que os nascidos em dezembro poderão efetuar a retirada do benefício no banco.

Prorrogação

Os membros do Governo estão inclinados a aprovar uma prorrogação do auxílio emergencial ainda em 2021. E a extensão do benefício poderá ser de mais seis meses. Caso isso se confirme, o programa acabaria entrando portanto no ano de 2022. E poderia chegar ainda mais próximo das eleições do próximo ano. A avaliação é que isso poderia ser bom para o governo do presidente Jair Bolsonaro.

É importante lembrar que ainda resta discutir é a questão do patamar de pagamentos. Há, dentro do Governo Federal, quem defenda que o Planalto deveria seguir fazendo liberações, mas com valores ainda mais baixos.

Veja também: Auxílio emergencial já tem data para voltar a ser pago; veja o calendário