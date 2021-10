Auxílio emergencial: 7ª parcela de até R$375 LIBERA consulta

Atenção, trabalhadores! Conforme o calendário oficial do Governo Federal, o banco agora seguirá para os depósitos referente a 7ª parcela do benefício. Dessa forma, já crescem as expectativas pela liberação da 7ª parcela, até então a última etapa de pagamentos.

O primeiro grupo a receber a sétima e última parcela será o de participantes do Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) de final 1. Estes receberão o valor no dia 18, próxima segunda-feira. Já aqueles que não participam do Bolsa Família recebem a parcela no dia 20, quarta-feira, começando por quem nasceu em janeiro.

Até a próxima quarta-feira, 19 de outubro, o público geral do Auxílio Emergencial aguarda pelas liberações de saques e transferências de seus valores. Até o momento, todos que nasceram entre janeiro e agosto já puderam realizar as movimentações. Contudo, os beneficiários que fazem aniversário entre setembro e dezembro ainda precisam aguardar as seguintes datas:

14 de outubro, hoje: podem sacar e transferir a sexta parcela aqueles que nasceram em agosto.

15 de outubro: poderão sacar e transferir a sexta parcela aqueles que nasceram em setembro.

18 de outubro: poderão sacar e transferir a sexta parcela aqueles que nasceram em outubro.

19 de outubro: poderão sacar e transferir a sexta parcela aqueles que nasceram em novembro e dezembro.

Por outro lado, aqueles do público geral terão o depósito da sétima parcela da seguinte maneira:

20 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em janeiro.

21 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em fevereiro.

22 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em março.

23 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em abril e maio.

26 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em junho.

27 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em julho.

28 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em agosto.

29 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em setembro.

30 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em outubro e novembro.

31 de outubro: recebem os beneficiários que nasceram em dezembro.

Por fim, depois de poder movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, os beneficiários do público geral terão acesso ao saque em dinheiro e à possibilidade de transferir. Estas liberações acontecerão nas seguintes datas:

1º de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em janeiro.

03 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em fevereiro.

04 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em março.

05 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em abril.

09 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em maio.

10 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em junho.

11 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em julho.

12 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em agosto.

16 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em setembro.

17 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em outubro.

18 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em novembro.

19 de novembro: podem sacar e transferir quem nasceu em dezembro.

Atualmente, a Caixa libera valores que oscilam de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição familiar do beneficiário. No momento, já existe um grupo de membros do Palácio do Planalto disposto a convencer o Presidente Jair Bolsonaro a prorrogar o Auxílio Emergencial. E o grupo está confiante de que pode aumentar o valor dos pagamentos do programa em questão.

A ideia dessa ala governista é convencer o Presidente Jair Bolsonaro a subir os pagamentos para cerca de R$ 500 para todos os usuários. O grupo também não acharia ruim se o Governo decidisse subir esse patamar para R$ 400.

Prorrogação do auxílio emergencial

O Auxílio Emergencial será novamente prorrogado, de acordo com a informação concedida pelo ministro da Economia, Paulo Gudes.

Guedes informou que “o ministro Tarcísio (de Freitas, da Infraestrutura) vai vender mais 22 aeroportos. O ministro Rogério Marinho (do Desenvolvimento Regional) vai concluir as obras. O ministro João Roma vai estender o auxílio emergencial. Nós somos um time remando pelo Brasil”.

O Governo Federal pretende prorrogar o auxílio emergencial novamente. O pagamento do benefício será encerrado no final deste mês, e os saques em novembro.

No entanto, de acordo com informações dos representantes do governo, o valor da prorrogação do benefício ou número de parcelas que serão repassadas ainda não foi definido. Atualmente, está sendo discutido uma nova sistemática de pagamentos, chamada de repasse decrescente.