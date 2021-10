Auxílio emergencial até 2023 com valor de R$250

A Caixa Econômica Federal vai depositar a última parcela do Auxílio Emergencial até o fim deste mês. Neste sentido, o Governo Federal pretende lançar o Auxílio Brasil, novo programa social que irá substituir o Bolsa Família. Porém, devido as tramitações atuais, o projeto pode sofrer atrasos, deixando o público atendido desamparado.

A fim de solucionar o problema e visando a campanha eleitoral no próximo ano, representantes do Governo Federal estão apoiando uma nova prorrogação para o Auxílio Emergencial. A intenção é atender os beneficiários do Bolsa Família até janeiro de 2023. Hoje, cerca de 14,6 milhões de famílias são atendidas pelo programa de distribuição de renda.

A intenção é viabilizar uma quantia mensal de cerca de R$ 250 de forma cumulativa. Além disso, o prazo mínimo seria de um ano, com valores específicos atualmente repassados entre as famílias beneficiárias.

Prorrogação do Auxílio Emergencial

Considerando os últimos dias para o encerramento do programa emergencial, o ministro da Economia, Paulo Gudes, se vê cada dia mais pressionado a estender por mais alguns meses o benefício. Isso porque, até o momento, o Auxílio Brasil previsto para ser lançado em novembro não teve nenhum progresso.

O maior impasse para a aprovação do novo programa são as questões orçamentárias, pois ainda não foi encontrada uma fonte de renda para custear o novo abono. Segundo informações, o Auxílio Brasil terá que custo de R$ 50 bilhões. Desta forma, o Governo está contando com a concessão da reforma do Importo de Renda e da proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos precatórios.