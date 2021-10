Auxílio emergencial: Caixa começa 7ª parcela NESTA semana

Nesta semana, a Caixa Econômica Federal iniciará os pagamentos da 7ª parcela do auxílio emergencial. Este é o considerado o último repasse do programa até o momento, que já beneficiou milhares de famílias de todas as regiões do país.

O primeiro grupo a ter acesso ao pagamento é o dos segurados do Bolsa Família, especificamente a partir desta segunda-feira, 18 de outubro. O público geral deve receber a mensalidade somente a partir do dia 20 de outubro.

Vale ressaltar os cidadãos inscritos pelo Bolsa Família podem sacar o benefício no mesmo dia em que é depositado. Em contrapartida, os autônomos e cadastrados no CadÚnico, só podem ter o auxílio em mão após alguns dias. Neste caso, um calendário para as liberações é disponibilizado.



A partir do mês de novembro, o Governo Federal pretende substituir o coronavoucher e o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. A intenção é ampliar o programa social concedendo mensalidade superiores e atendendo uma quantidade maior de família.

Os segurados estão recebendo parcelas com valores variados desde o mês de abril. A quantia é definida a partir da composição da família. O Governo libera R$ 150 para pessoas que mora sozinhas, R$ 250 para as demais famílias e, R$ 375 para mães solteiras.

Veja o calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial

Datas de pagamento para o Bolsa Família:

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Datas de pagamento e saques para o público geral:

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Atualmente, a Caixa libera valores que oscilam de R$ 150 a R$ 375, conforme a composição familiar do beneficiário. No momento, já existe um grupo de membros do Palácio do Planalto disposto a convencer o Presidente Jair Bolsonaro a prorrogar o Auxílio Emergencial. E o grupo está confiante de que pode aumentar o valor dos pagamentos do programa em questão.

A ideia dessa ala governista é convencer o Presidente Jair Bolsonaro a subir os pagamentos para cerca de R$ 500 para todos os usuários. O grupo também não acharia ruim se o Governo decidisse subir esse patamar para R$ 400.