Auxílio emergencial: CAIXA fará uma pausa nos pagamentos NESTA quinta, 7

Nada de pagamentos do auxílio emergencial nesta quinta-feira, 07 de outubro. De acordo com o cronograma de saques do benefício, divulgado pela CAIXA, a 6ª parcela terá uma pausa nos saques hoje. O banco já fez, até agora, a liberação de nada menos que quatro lotes de saques. Ou seja, os nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril já receberam o valor em espécie.

Está confirmado, no entanto, a volta da 6ª parcela na próxima sexta-feira, 08 de outubro. Na ocasião, está confirmado que os nascidos em maio poderão ter acesso aos recursos em espécie. O banco vai liberar o benefício em espécie para os trabalhadores informais inscritos no auxílio via site ou CadÚnico. O depósito para esse grupo aconteceu no dia 25 de setembro.

Veja também: Novo auxílio de R$ 200 é liberado e começa a ser pago



Você Pode Gostar Também:

O valor do benefício esteve disponível para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual ou QR code, pelo aplicativo Caixa Tem. Veja, abaixo, o calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial para o público geral:

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 15 de outubro Outubro 1º de outubro 18 de outubro Novembro 2 de outubro 19 de outubro Dezembro 3 de outubro 19 de outubro

Os trabalhadores podem esclarecer as dúvidas pela central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, existem informações no site da Caixa Econômica Federal. Também é possível consultar a página do auxílio no site da Caixa ou a página de consulta do auxílio no site do Ministério da Cidadania.

Prorrogação do auxílio emergencial 2021

Os pedidos de prorrogação do auxílio emergencial 2021 para Bolsonaro não parariam por aí. Há quem diga também que esta ala do Governo Federal está trabalhando para prorrogar o Auxílio Emergencial por mais um ano completo. Assim, os pagamentos seguiriam até dezembro de 2022.

Inicialmente a ideia deles era manter essa prorrogação até abril ou maio do próximo ano. Só que eles acreditam que isso poderia ser um problema. Isso porque o Presidente acabaria cancelando o projeto às vésperas das eleições.

Então a ideia central é pagar um Auxílio Emergencial para cerca de 25 milhões de pessoas. Os valores poderiam ser de R$ 400 ou R$ 500 por mês. Além disso, esses repasses iriam durar por mais 14 meses além destes que estão confirmados.

7ª parcela do auxílio emergencial já vai começar

Segundo informações do calendário divulgado pela CAIXA, os depósitos da 7ª parcela começarão no dia 20 de outubro. Ou seja, em duas semanas já terá início a liberação de novos depósitos nas contas dos trabalhadores. Os pagamentos seguirão sendo efetuados até 31 de outubro, quando os nascidos em dezembro terão o valor do benefício depositado em suas contas.

O calendário de saques da 7ª parcela, por sua vez, terá início no dia 1º de novembro deste ano. A liberação do dinheiro em espécie continuará até o dia 19 de novembro. Até então continua sendo a última liberação do benefício, uma vez que já existe movimentos pela prorrogação do auxílio emergencial ainda este ano.