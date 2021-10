Auxílio emergencial: CAIXA paga novo lote nesta segunda, 11

A Caixa Econômica Federal vai liberar nesta segunda-feira, 11 de outubro, mais um lote de pagamentos do auxílio emergencial. Segundo o banco, uma nova liberação dos valores da 6ª parcela do auxílio emergencial 2021 acontece hoje por meio de saques. Dessa forma, será contemplado com a retirada de valores quem recebeu o dinheiro por meio depósito.

De acordo com informações da CAIXA Econômica Federal, o cronograma de saques do benefício será liberado conforme o dia de nascimento de cada trabalhador.



Hoje, segunda-feira (11), a liberação será feita para os trabalhadores informais inscritos no auxílio via site ou CadÚnico e que são nascidos em junho.

Auxílio emergencial: 6ª parcela

Veja, abaixo, o calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial para o público geral:

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 15 de outubro Outubro 1º de outubro 18 de outubro Novembro 2 de outubro 19 de outubro Dezembro 3 de outubro 19 de outubro

Outubro tem 12 saques confirmados do auxílio emergencial



Estão previstos nada menos que 12 saques da 6ª parcela do auxílio emergencial 2021. Desde o dia 04 de outubro, o banco vem liberando o benefício em espécie para os trabalhadores. Foram, ao todo, cinco saques liberados. Sendo assim, restam sete liberações.

Nesta segunda-feira, 11 de outubro, a liberação do saque em espécie será para os nascidos no mês de junho. A liberação continuará sendo feita até 19 de outubro, data em que os nascidos em novembro e dezembro poderão efetuar a retirada do benefício no banco.

7ª parcela do auxílio emergencial está muito próxima

De acordo com informações do calendário do Auxílio Emergencial, a 7ª parcela vai começar a ser paga oficialmente no próximo dia 18 de outubro. Vai ser nesse dia que os usuários do Bolsa Família poderão pegar esse dinheiro. Neste primeiro momento, nós estamos falando especificamente daqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

Já para os informais, os pagamentos da 7ª parcela devem começar no dia 20 de outubro. Nesse dia, a liberação do dinheiro vai acontecer para aqueles que nasceram no mês de janeiro. Esse grupo inclui as pessoas que se inscreveram no Auxílio Emergencial através do site oficial ou aqueles que fazem parte do Cadúnico mas que não estão no Bolsa Família.

De acordo com as informações oficiais, o Governo Federal quer fazer os pagamentos para todos os grupos entre os dias 18 e 31 de outubro. Isso quer dizer portanto que todas as pessoas que fazem parte do programa receberão o dinheiro da 7ª parcela dentro deste intervalo de tempo.

Quem pode receber o auxílio emergencial 2021

Antes de solicitar o processo de contestação o cidadão deve primeira checar se o mesmo cumpre todos os critérios necessários. De acordo com o formato atual do programa assistencial, então, é necessário:



Possuir renda total do grupo familiar de até três salários mínimos (R$ 3.300);

Só será permitida o pagamento de uma cota por grupo familiar;

Ter mais de 18 anos;

Não possuir qualquer vínculo de emprego formal;

Não ter tido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ou rendimentos isentos acima de R$ 40 mil e nem ser dono de bens de valor superior a R$ 300 mil no fim de 2019;

Estão excluídos os residentes médicos, multiprofissionais, beneficiários de bolsas de estudo, estagiários e similares;

Ficam de fora também as pessoas que receberam qualquer tipo de benefício previdenciário, assistencial ou trabalhista ou de transferência de renda do governo em 2020, com exceção do Bolsa Família e abono salarial.