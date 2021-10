Auxílio emergencial: CAIXA volta a liberar 6ª parcela hoje em dois lotes

A CAIXA confirmou que o auxílio emergencial continuará sendo pago nesta terça-feira, 19 de outubro. O banco seguirá com a liberação da 6ª parcela do benefício após completar os depósitos nas contas sociais. Esta será o quinto pagamento do calendário em vigor.

Nesta terça-feira, 19 de outubro, a Caixa vai liberar o benefício em espécie para os trabalhadores informais inscritos no auxílio via site ou CadÚnico e que são nascidos em novembro e dezembro.



O recurso esteve disponível para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual ou QR code, pelo aplicativo Caixa Tem. Os saques e transferências da 6ª parcela começaram desde a última segunda-feira (04).

Veja, abaixo, o calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial para o público geral:

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 15 de outubro Outubro 1º de outubro 18 de outubro Novembro 2 de outubro 19 de outubro Dezembro 3 de outubro 19 de outubro

Os trabalhadores podem esclarecer as dúvidas pela central telefônica 111 da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h. Além disso, existem informações no site da Caixa Econômica Federal. Também é possível consultar a página do auxílio no site da Caixa ou a página de consulta do auxílio no site do Ministério da Cidadania.

Prorrogação do auxílio emergencial 2021

De acordo com informações da imprensa de todo o país, o Governo Federal se prepara para prorrogar o auxílio emergencial até 2022. Há toda uma expectativa para extensão do benefício por mais 6 meses, ou seja, com o programa sendo liberado até maio de 2022.

Caso isso se confirme, o programa acabaria entrando portanto no ano de 2022. E poderia chegar ainda mais próximo das eleições do próximo ano. A avaliação é que isso poderia ser bom para Bolsonaro.

Outro ponto que ainda falta discutir é a questão do patamar de pagamentos. Há, dentro do Governo Federal, quem defenda que o Planalto deveria seguir fazendo liberações, mas com valores ainda mais baixos. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o nível dos repasses varia entre R$ 150 e R$ 375.

Com a ação, o benefício que se iniciou durante o ano de 2020 seguiria até o próximo ano. Inicialmente, o objetivo era de ajudar famílias em situação de vulnerabilidade durante a pandemia. Desse modo, com a continuidade dos altos números de casos de Covid-19, o programa permaneceu necessário.

Assim, após diversas extensões o pagamento do Auxílio Emergencial possui previsão de se encerrar neste mês de outubro. Em seguida, o planejamento era de lançar o Auxílio Brasil, ou seja, programa que substituiria o Bolsa Família.