Auxílio emergencial com valor de R$ 600 liberado em parcela ÚNICA

Atenção, brasileiros. O Governo já começou com os depósitos do auxílio emergencial local. De acordo com informações do texto que libera a proposta, há a publicação de dois calendários diferentes para os grupos de beneficiários do programa.

Veja também: Auxílio Brasil pode chegar a R$500 mensais

É que, como se sabe, eles decidiram dividir os usuários do benefício em duas etapas de recebimento. Primeiro eles irão pagar o projeto para o grupo prioritário. O grupo já começou a receber esse dinheiro. Essas são as pessoas que não estão no Bolsa Família ou as mulheres que são mães solteiras.



Você Pode Gostar Também:

De acordo com o Governo, a ideia é fazer um pagamento único no valor de R$ 600 para os usuários. Isso significa que os usuários do projeto irão receber apenas uma parcela do benefício. O dinheiro vai chegar todo de uma só vez aos bolsos dos trabalhadores.

Não é preciso fazer nenhum tipo de inscrição. A ideia do Governo de Minas Gerais é selecionar os usuários através de dados do Cadúnico. Na prática, isso quer dizer que quem não está nesta lista do poder executivo não vai conseguir pegar esse benefício. Isso porque as autoridades locais decidiram não abrir mais inscrições.

O calendário de pagamentos vai obedecer o mês de aniversário de cada um dos usuários. É portanto um sistema que se assemelha muito ao do Auxílio Emergencial do Governo Federal. Aliás, falando nisso, os repasses do projeto de Minas Gerais também acontecerão através do aplicativo Caixa Tem.

O calendário

Como dito, de acordo com o calendário do programa em questão, as pessoas já começaram a receber o dinheiro do projeto. Neste primeiro momento, vale lembrar, apenas os indivíduos do grupo prioritário.

O Governo do estado de Minas Gerais também divulgou o calendário para as pessoas que não estão neste grupo prioritário, mas que também deverão receber o dinheiro. Perceba que eles também deverão seguir a ordem do mês de aniversário de cada um. Os pagamentos começaram nesta sexta-feira, 22 de outubro, e seguirão até a próxima sexta, 29.

De acordo com o Governo do estado de Minas Gerais, algo em torno de 1 milhão de pessoas devem receber o benefício. O foco principal está nos cidadãos que estão em situação de extrema-pobreza ganhando menos do R$ 89 de maneira per capita por mês.

Auxílio emergencial NACIONAL

O auxílio emergencial nacional, provavelmente, está chegando ao fim. No momento, o governo realiza o pagamento da 7ª parcela do benefício. Este é o último pagamento. Para os informais, essa é uma notícia um pouco mais dramática. É que pelo que se sabe, o programa em questão vai deixar de existir e a partir de novembro eles não terão mais nada para receber. Pelo menos é o que se sabe até aqui.

Para os usuários do Bolsa Família não chega a ser uma notícia muito ruim. Isso porque eles irão passar a receber o dinheiro do novo Auxílio Brasil a partir de novembro. Os pagamentos do benefício serão de, no mínimo, R$ 400.