Auxílio Emergencial: Confira quem pode sacar a 6ª parcela nesta semana

Nesta segunda-feira, 11 de outubro, o Governo Federal prossegue com a liberação de saque em dinheiro e transferências aos beneficiários do Auxílio Emergencial. Isto é, todos aqueles que já receberam suas quantias na Poupança Social Digital poderão realizar novos movimentos.

Até o momento, no entanto, apenas era possível pagar contas e boletos por meio do cartão de débito digital que o próprio aplicativo Caixa Tem gera. Além disso, é importante lembrar que essas medidas não se direcionam aos participantes do Bolsa Família. Estes, por sua vez, permanecem com o mesmo calendário de seu programa original, ou seja, recebendo nos dez últimas dias úteis do mês. Ademais, estes já podem sacar assim que recebem o benefício.

Portanto, a liberação dos movimentos bancários se direciona ao público geral, aqueles que se inscreveram pelo Cadastro Único ou pelo próprio aplicativo da Caixa. Nesse sentido, primeiramente, este público acompanha um calendário de depósitos para, depois, ter o calendário de saques.



A possibilidade de sacara a sexta rodada se iniciou em 04 de outubro e terminará no dia 19, de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Assim, será possível retirar:

No máximo, R$ 150, aqueles que possuem família unipessoal, ou seja, com apenas um membro.

O limite de R$ 250, para famílias com mais de uma pessoa.

Até R$ 375 para famílias monoparentais femininas, ou seja, de mães solo e seus filhos.

Calendário de saques e transferências da sexta parcela

Na última segunda-feira, 04 de outubro, aqueles que nasceram em janeiro puderam prosseguir com o saque e as transferências. Em seguida, os demais grupos puderam realizar as movimentações. Desse modo, hoje, 11 de outubro, é a vez daqueles que nasceram em junho.

Levando em consideração o feriado nacional de amanhã, 12 de outubro, as liberações retornam na quarta-feira, 13, com os aniversariantes de julho. Portanto, os próximos dias do calendário seguirão da seguinte maneira:

11 de outubro, segunda-feira: poderão sacar e transferir aqueles que nasceram em junho.

13 de outubro, quarta-feira: poderão sacar e transferir aqueles que nasceram em julho.

14 de outubro, quinta-feira: poderão sacar e transferir aqueles que nasceram em agosto.

15 de outubro, sexta-feira: poderão sacar e transferir aqueles que nasceram em setembro.

18 de outubro, segunda-feira: poderão sacar e transferir aqueles que nasceram em outubro.

19 de outubro, terça-feira: poderão sacar e transferir aqueles que nasceram em novembro e dezembro.

Após o fim deste calendário, os beneficiários aguardam a sétima e última parcela do Auxílio Emergencial.

Como fazer o saque do dinheiro?

O participante do programa poderá sacar seu benefício nas agências da Caixa com os seguintes passos:

Antes de tudo, o beneficiário precisará de fazer login no aplicativo Caixa Tem para gerar um código de saque.

Depois, procure pela opção “Saque sem código” e, em seguida, clique em “Gerar código de saque”.

Para visualizar o código, então, é necessário digitar, novamente, a senha do aplicativo. Além disso, é importante lembrar que o código apenas possui a duração de uma hora, portanto, o participante deve se organizar para estar na agência dentro desse prazo.

Já no caixa eletrônico, será necessário selecionar “Saque Auxílio Emergencial”.

Assim, o beneficiário deverá digitar seu CPF e confirmar.

Agora será o momento de digitar o código de seis dígitos que o aplicativo Caixa Tem gerou e confirmar.

É necessário, então, selecionar o valor de saque e clicar em “Entra”.

Por fim, o caixa eletrônico irá liberar a quantia.

Caso o beneficiário prefira realizar o saque em uma Casa Lotérica, basta informar o código do Caixa Tem ao atendente.

Como utilizar o benefício antes da liberação de saque?

Para aqueles que nasceram em julho, por exemplo, apenas será possível ter o dinheiro em mãos a partir da próxima quarta-feira, 13 de outubro. Da mesma maneira os demais participantes com aniversário até dezembro ainda devem aguardar alguns dias para o saque.

Até lá, existem diversas movimentações que podem realizar com o aplicativo Caixa Tem. Desse modo, com os valores depositados na Poupança Social Digital, é possível prosseguir com pagamentos e compras online. Para tanto, basta utilizar o cartão de débito digital que o próprio aplicativo gera automaticamente.

Aquele que deseja pagar um boleto com o aplicativo deve:

Realizar login na plataforma.

Clicar em “Pagar suas contas”, item que já se encontra na tela inicial do aplicativo.

Em seguida, abrirá uma tela em formato de conversa, na qual o programa explica que o pagamento de boletos possui limite de R$ 1.200, enquanto de contas de água, luz, telefone ou gás poderão somar até R$ 600. Assim, o beneficiário deverá selecionar se prefere digitar ou ler o código de barras com a câmera de seu celular.

Caso o beneficiário prefira utilizar a câmera, basta apontar o aparelho para o código de barras e aguardar pelo reconhecimento automático. A outra opção é digitar manualmente todos os números do código se barras.

Em seguida, será necessário indicar o valor do pagamento e clicar em “Enviar”.

A plataforma informará todos os dados da movimentação para que o usuário confirme. Caso todos os dados estejam corretos, basta clicar em “Sim, realizar pagamento!”.

Por fim, para confirmar a ação, o usuário precisará digitar sua senha da Caixa. Com o pagamento realizado, o usuário pode guardar seu comprovante.

E depois da liberação de saques e transferências?

Aqueles que já podem sacar e transferir seu benefício devem se atentar ao limite que a Caixa Econômica impõe para os beneficiários.

Desse modo, é possível conferir com a transferência para qualquer banco, de forma gratuita, contudo, respeitando o limite da Caixa Tem de:

Até R$ 600 por cada transferência.

No máximo, R$1.200,00 por dia.

R$ 5 mil por mês, sendo apenas três transferências a cada mês.

Levando em consideração uma mãe solo, por exemplo, que vem recebendo o benefício de R$ 375 desde abril de 2021, esta poderá somar R$ 2.250 com a sexta parcela. Portanto, não poderá transferir todo esse valor em apenas um dia.

Ademais, no que diz respeito aos saques em dinheiro, o aplicativo Caixa Tem permite um limite de dois saques por mês. Já a obtenção de extratos impressos se limita a dois mensais. No entanto, o usuário que utiliza o aplicativo possui acesso ao extrato de maneira liberada, sem limites.