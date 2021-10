Auxílio Emergencial pode ser prorrogado até o final deste ano

Ainda não tem nada decidido. O Governo Federal ainda não decidiu sobre a prorrogação do auxílio emergencial, o maior programa de transferência de renda do país. No entanto, já existem movimentações para saber quais serão os detalhes da nova extensão do benefício.

Uma ala do governo, por exemplo, está sugerindo que o poder executivo estenda o auxílio emergencial por mais dois meses, ou seja, com liberações nos meses de novembro e dezembro. Sendo assim, o benefício continuaria até o fim deste ano.

Atualmente, por meio de informações oficiais, o que se sabe é que o Auxílio Emergencial só tem mais um pagamento pela frente. Trata-se da 7ª parcela, até então a última do benefício.

E o fato é que ele deve acontecer agora nesta segunda metade do mês de outubro. A ideia dessa ala do Governo é seguir com os repasses pelos meses de novembro e dezembro deste ano.

Esta ideia seria uma espécie de “meio termo” entre os desejos dos Ministérios da Cidadania e da Economia neste momento. É que a pasta comandada por Paulo Guedes é contra qualquer tipo de prorrogação do auxílio Emergencial agora. Por outro lado, a equipe de João Roma já fala em mais 6 meses do benefício.

No meio dessa batalha de narrativas está o Presidente Jair Bolsonaro. O chefe do executivo parece inclinado a aprovar mais uma prorrogação do programa. Ele, aliás, chegou a falar em uma live recentemente que o Brasil é um país rico e que poderia seguir pagando auxílios emergenciais por mais tempo.

Só que ainda não se sabe como seria a estrutura desta nova prorrogação. E a maior indefinição é justamente quanto ao tamanho dessa adição de meses. Essa é uma decisão importante que pode acabar definindo inclusive o futuro do Governo Federal em um futuro próximo. É por isso que eles estão analisando o caso com cuidado.

Preocupação com as eleições

Em entrevista recente, o Ministro da Economia, Paulo Guedes disse que uma ala do Governo Federal está muito preocupada com as eleições. Ele disse ainda que esse seria o motivo pela busca pela criação de vários programas sociais.

Só que há uma situação emblemática para o Governo Federal agora. É que prorrogar o Auxílio Emergencial por seis meses pode ter um lado positivo e negativo para Jair Bolsonaro. É o que se sabe.

Sabe-se que se ele prorrogar o benefício por seis meses, isso poderia acabar o ajudando a subir em popularidade. Ao mesmo passo, ele teria que cortar o programa às vésperas das eleições no próximo ano. E isso poderia ser uma notícia ruim para o chefe do executivo.

Auxílio emergencial

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial do Governo Federal atende algo em torno de 35 milhões de brasileiros. Esse número inclui tanto os usuários informais como também aqueles que fazem parte do Bolsa Família.

A ideia do Governo é começar os pagamentos do Auxílio Brasil em novembro. Esse é o programa que deve substituir o Bolsa Família. Os valores irão subir e a quantidade de usuários também.

Há quem diga que o Governo Federal poderia seguir com os pagamentos dos dois programas ao mesmo tempo. Só que isso tudo ainda está no campo das possibilidades. Hoje, não se sabe o que realmente vai acontecer.

Governo segue fazendo pagamentos

A Caixa Econômica Federal (CEF) liberou os saques da sexta parcela do auxílio emergencial para dois novos grupos de trabalhadores nesta terça-feira, 05 de outubro. Nesse sentido, os beneficiários que podem sacar o auxílio no dia de hoje são os trabalhadores informais inscritos no auxílio via site ou CadÚnico e que são nascidos em fevereiro e março.

Os valores da sexta parcela do Auxílio Emergencial foram depositados para os nascidos em fevereiro no dia 22 e para os nascidos em março no dia 23. O dinheiro do auxílio costuma ser depositado na conta poupança digital da Caixa e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras e pagamento de boletos através do QR code.

Sendo assim, agora os recursos podem ser sacados ou transferidos para outras contas correntes dos beneficiários. A Caixa adota o modelo escalonado de depósitos e liberação de saques do Auxílio Emergencial para evitar que haja aglomerações nas agências lotéricas do banco. Lembrando que beneficiários do Bolsa Família já podem sacar o benefício no momento do depósito das parcelas.

7ª parcela do benefício será paga em breve

Conforme mostrado acima, a Caixa segue fazendo a liberação de novos lotes de saques da 6ª parcela. Os depósitos já foram concluídos. Sendo assim, já crescem as expectativas pela liberação da 7ª parcela, até então considera a última da prorrogação.

Segundo o cronograma da CAIXA, os depósitos da 7ª parcela começarão no dia 20 de outubro. Ou seja, em duas semanas já terá início a liberação de novos depósitos nas contas dos trabalhadores. Os pagamentos seguirão sendo efetuados até 31 de outubro, quando os nascidos em dezembro terão o valor do benefício depositado em suas contas.

O calendário de saques da 7ª parcela, por sua vez, terá início no dia 1º de novembro deste ano. A liberação do dinheiro em espécie continuará até o dia 19 de novembro. Até então continua sendo a última liberação do benefício, uma vez que já existe movimentos pela prorrogação do auxílio emergencial ainda este ano.