Auxílio emergencial tem NOVO lote de pagamentos hoje; veja como receber

Atenção, trabalhadores! Nesta quarta-feira, 13 de outubro, a Caixa Econômica Federal confirmou a liberação de um novo lote de saques da 6ª parcela do auxílio emergencial 2021. Sendo assim, quem recebeu o dinheiro por meio depósito já poderá sacar o benefício em espécie ou realizar transferências. De acordo com o cronograma, já foram seis lotes liberados. Agora, o banco seguirá para realizar mais seis pagamentos.

De acordo com informações da instituição bancária, a CAIXA, o cronograma de saques do benefício será liberado conforme o dia de nascimento de cada trabalhador. A liberação que ocorre nesta quarta-feira, 13 de outubro, ocorrerá para os trabalhadores informais inscritos no auxílio via site ou CadÚnico e que são nascidos em julho.



Auxílio emergencial: 6ª parcela

Veja, abaixo, o calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial para o público geral:

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 15 de outubro Outubro 1º de outubro 18 de outubro Novembro 2 de outubro 19 de outubro Dezembro 3 de outubro 19 de outubro

Auxílio emergencial 2021



O Governo Federal fechou, na última semana, o calendário de depósitos referente a 6ª parcela do auxílio emergencial. E o fato é que os usuários do programa já querem saber se falta muito tempo para o início dos repasses do próximo ciclo. De acordo com as informações oficiais, já há uma data para isso.

Segundo o calendário do Auxílio Emergencial, a 7ª parcela vai começar a ser paga oficialmente no próximo dia 18 de outubro. Vai ser exatamente nesta data que os usuários do Bolsa Família poderão pegar esse dinheiro. Neste primeiro momento, nós estamos falando especificamente daqueles que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 1.

Já para os informais, os pagamentos da 7ª parcela devem começar no dia 20 de outubro. Nesse dia, a liberação do dinheiro vai acontecer para aqueles que nasceram no mês de janeiro. Esse grupo inclui as pessoas que se inscreveram no Auxílio Emergencial através do site oficial ou aqueles que fazem parte do Cadúnico mas que não estão no Bolsa Família.

Prorrogação do Auxílio

Em breve o Auxílio Emergencial será encerrado. Com os depósitos da sétima parcela do programa já próximos, o Governo Federal estuda maneiras de atender a população após o encerramento do coronavoucher.

A intenção é amparar os beneficiários com a implementação do Auxílio Brasil. Entretanto, a equipe técnica do governo está encontrando dificuldades em encaixar a reestruturação do Bolsa Família no Orçamento da União.

Isso porque, o novo projeto terá um custo maior aos cofres públicos. O Governo pretende ampliar a cota média do programa para R$ 300. Além disso, 2 milhões vagas serão abertas para contemplar novas famílias, além das 14,6 milhões atendidas atualmente pelo Bolsa Família. A expectativa é que o benefício comece no mês de novembro, ou seja, no mês seguinte.

Por isso, a equipe estuda a possibilidade de uma nova prorrogação para o Auxílio Emergencial. Vale ressaltar que o benefício seria encerrado em julho deste ano, porém, devido ao plano de vacinação contra a Covid-19, novas três parcelas foram concedidas.