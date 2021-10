Auxílio Emergencial: Últimas datas para ser encerrado

As parcelas possuem valores diferentes, que variam de R$ 150 a R$ 375 conforme a composição familiar.

O Auxílio Emergencial está chegando ao fim, e com isso, o Governo Federal está distribuindo o benefício para os últimos grupos. Nesta sexta-feira (29), o calendário para os inscritos no Bolsa Família será encerrado. Já o público geral, terão último pagamento no próximo domingo (31).

As parcelas possuem valores diferentes, que variam de R$ 150 a R$ 375 conforme a composição familiar. Vale ressaltar que o benefício está sendo depositado nas contas Poupanças Sociais Digitais e podem ser movimentadas através do aplicativo Caixa Tem.

O pagamento para os beneficiários do Bolsa Família ocorre segundo o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Já os cidadãos que se inscreveram via site, aplicativo e CadÚnico, recebem segundo o mês de nascimento.



Vale ressaltar que o grupo do Bolsa Família tem autorização para sacar o benefício após ser depositado na conta. Os demais segurados devem aguardar a liberação de um outro calendário para ter acesso ao dinheiro. A previsão é que passe a valer a partir do dia 1º de novembro.

Calendário de pagamento da 7ª parcela do Auxílio Emergencial – Público geral

Confira em quais datas os grupos que ainda faltam receber terão o benefício depositado:

Nascidos em setembro – 29 de outubro;

Nascidos em outubro – 30 de outubro;

Nascidos em novembro – 30 de outubro;

Nascidos em dezembro – 31 de outubro.

Calendário de saques da 7ª parcela do Auxílio Emergencial – Público geral

Nascidos em janeiro – 1º de novembro;

Nascidos em fevereiro – 3 de novembro;

Nascidos em março – 4 de novembro;

Nascidos em abril – 5 de novembro;

Nascidos em maio – 9 de novembro;

Nascidos em junho – 10 de novembro;

Nascidos em julho – 11 de novembro;

Nascidos em agosto – 12 de novembro;

Nascidos em setembro – 16 de novembro;

Nascidos em outubro – 17 de novembro;

Nascidos em novembro – 18 de novembro;

Nascidos em dezembro – 19 de novembro.

Calendário de pagamento da 7ª parcela do Auxílio Emergencial – Bolsa Família

NIS final 0 – 29 de outubro.