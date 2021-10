Auxílio emergencial: veja quem pode sacar HOJE

Atenção, trabalhadores! Nesta quinta-feira, 14 de outubro, a Caixa Econômica Federal faz a liberação dos valores da 6ª parcela do auxílio emergencial 2021 por meio do calendário de saques. Ou seja, quem recebeu o dinheiro via depósito já poderá sacar o benefício em espécie ou realizar transferências.

O calendário de saque será liberado de acordo com a data de nascimento do trabalhador. A liberação ocorre para os trabalhadores informais inscritos no auxílio via site ou CadÚnico e que são nascidos em agosto. O depósito para esse grupo aconteceu no dia 29 de setembro.



Ainda não se sabe se o calendário do auxílio emergencial irá até dezembro, mas que se nada acontecer a 7ª parcela já está garantida. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a sinalizar que ia prorrogar o benefício, mas depois uma nota da pasta voltar atrás sobre o anúncio feito. Desta forma, deve ficar valendo estas informações finais, mas a pressão política é uma realidade, o que pode fazer com que o benefício seja estendido por mais meses.

A ideia inicial era que o Auxílio Brasil – uma reformulação do Bolsa Família- já fosse iniciado em novembro, com o fim dos pagamentos do auxílio emergencial, porém os valores para o novo programa social ainda não foram liberados.

O governo trabalhava com pelo menos duas possibilidades, como parcelar os valores dos precatórios ou então usar a tributação dos dividendos para está finalidade, porém as duas propostas estão paradas no Congresso.

Os valores do Auxílio Brasil também não foram divulgados e não constam em projeto enviado. Se nada for feito o aumento pode ser inferior a R$ 10 e não atingir pelo menos o ticket médio de R$ 300, prometido pelo então presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Mesmo assim, o valor pode também ser inferior ao necessário, veja porque o auxílio emergencial é chamado de “auxílio da fome”.

Calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial

Veja, abaixo, o calendário da 6ª parcela do auxílio emergencial para o público geral:

Mês de nascimento Data do pagamento Saques e transferências Janeiro 21 de setembro 4 de outubro Fevereiro 22 de setembro 5 de outubro Março 23 de setembro 5 de outubro Abril 24 de setembro 6 de outubro Maio 25 de setembro 8 de outubro Junho 26 de setembro 11 de outubro Julho 28 de setembro 13 de outubro Agosto 29 de setembro 14 de outubro Setembro 30 de setembro 15 de outubro Outubro 1º de outubro 18 de outubro Novembro 2 de outubro 19 de outubro Dezembro 3 de outubro 19 de outubro

Semana terá mais 2 saques do auxílio emergencial; Mês de outubro fará 12 liberações

A CAIXA libera nesta quinta-feira, 14 de outubro, um novo lote aos trabalhadores nascidos em agosto. Amanhã, sexta-feira, 15 de outubro, a CAIXA autoriza os saques para os nascidos em setembro;

Os saques voltarão, depois disso, só na outra segunda-feira (18). Não haverá liberações no final de semana.

Calendário da 7ª parcela vai começar em poucos dias

De acordo com a CAIXA, os depósitos da 7ª parcela já têm data para começar: 20 de outubro (veja o calendário abaixo). No dia 21 de outubro, a liberação vai acontecer para os nascidos em fevereiro.

O calendário de saques da 7ª parcela terá início no dia 1º de novembro deste ano. A liberação do dinheiro em espécie continuará até o dia 19 de novembro.

Mês de nascimento Data de pagamento Liberação para saque Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro