Avaí-SC exemplo de sucesso dentro e fora do campo – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 08 (AFI) – Se para a maioria da torcida brasileira foi surpresa a destacada atuação de Raphinha, na vitória (3×1) da Seleção Brasileira sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, para uma torcida catarinense foi apenas a comprovação das qualidades mostradas quando ele jogava pelo Avaí.

Não é exagero dizer que os três gols brasileiros foram “preparados” por Raphinha. Afinal, foram duas assistências – uma para Marquinhos no primeiro gol e outra para Anthony no terceiro e a excelente jogada que culminou na penalidade sofrida e convertida por Gabigol.

A ascensão de Raphinha no Avaí o levou para o Vitória de Guimarães e de lá para o Sporting. O sucesso no futebol português despertou o interesse do Rennes (França) onde Raphinha virou cobiça para o consagrado técnico Marcelo Bielsa que o levou para o Leeds United. E como destaque na Inglaterra, o sonho iniciado no Avaí virou realidade: a seleção brasileira.

Mas Raphinha não é a única cereja no bolo avaiano que vem comemorando a excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro e fazendo sucesso também fora das quatro linhas, com um espantoso crescimento no futebol catarinense e nacional. Trabalho de uma diretoria liderada pelo presidente Francisco José Battistotti e pelo vice-presidente Amaro Lúcio da Silva.

No campo

Os resultados em campo estão abrindo um excelente horizonte para o Avaí Futebol Clube com a aproximação de um novo acesso à Série A, o terceiro na atual gestão, coroando um trabalho de equipe muito bem planejado e sólido.

Com a conquista de dois títulos estaduais em 2019 e 2021 e os acessos em 2016 e 2018, a solidificação das categorias de base, com a revelação de talentos para a equipe profissional, resultado do reconhecimento como clube formador, além de investimentos e valorização patrimonial em todas as áreas, a gestão de Francisco José Battistotti e Amaro Lúcio da Silva e sua diretoria chega ao seu melhor momento.

Mãos à obra

O presidente Francisco José Battistotti, então vice-presidente, assumiu em 15 de abril de 2016, em meio a muita turbulência, para completar o mandato, com a saída do presidente Newton Macedo Machado. Um ano e meio depois veio o reconhecimento da torcida com a eleição da atual diretoria para quatro anos de mandato, com a força de 92,44% dos votos dos associados.

O clube tem atualmente uma gestão econômica equilibrada. Para se ter uma ideia, em 2015 o Avaí fechou o exercício com déficit de R$ (12.528.727,18), elevando o déficit acumulado para 57.546.229,01. Seria um motivo para desesperançar quem viesse a assumir o clube. Mas não foi o que aconteceu, pois Battistotti, assumiu o clube para efetuar uma mudança.

Em 2016 o resultado foi deficitário em (R$ 7.760.496,86), ano que Battistotti começou a reverter a sequência de resultados econômicos negativos.

Em 2017 o clube fechou com superávit econômico de R$ 5.942.634,96, reduzindo o déficit acumulado. Em 2018, mesmo não permanecendo na Série A, a diretoria conseguiu captar recursos com patrocinadores e com a negociação de atletas formados nas categorias de base, gerando um superávit econômico de R$ 4.361.89,60.

O balanço de 2019 apresentou uma receita de R$ 70.840.117,31 para uma despesa de R$ 67.040.175,05. Superávit econômico de R$ 3.800.002,26. Detalhe importante nos números gerais é que o déficit acumulado reduziu de R$ 55.002.701,31 para R$ 51.202.699,05.

Em 2020, a Pandemia da Covid-19 trouxe o caos financeiro para os clubes de futebol do país, com a suspensão da presença de público e a diminuição do quadro social, parcela importante na receita. O mercado publicitário foi afetado igualmente, reduzindo substancialmente os valores de entrada de recursos no caixa. Mesmo com todo esse quadro desolador, o Avaí apresentou ao Conselho Deliberativo um superávit econômico de R$ 1.325.421,86, o quarto seguido na atual gestão, fechando o ano de 2020 com um déficit acumulado de R$ 49.877.277,19.

Confira as fotos da estrutura do Avaí

As conquistas da gestão

As dificuldades financeiras não inibiram o sucesso da administração. Conquistas foram se somando à gloriosa história do Avaí que detém o título de mais vezes campeão catarinense.

Vejamos algumas dessas conquistas:

1. Campeão Catarinense em 2019 (depois de sete anos de espera) e 2021 (o primeiro título na história conquistado fora de Florianópolis, tornando o Avaí mais vezes campeão Catarinense). Os acessos de 2016 (como vice-campeão) e 2018 para a Série A, tornando o clube um frequentador assíduo da Elite do futebol nacional.

2. Reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol como Clube Formador, o Avaí é Clube Formador tem uma base sólida. Além de revelar talentos, conquista títulos em todas as categorias.

Em 2016, foi campeão do Torneio Ilha da Magia Sub-15 e Campeão WM sub-15.

Em 2017, o Avaí foi Campeão Catarinense Sub-20, vice-campeão da Copa SC Sub-20, Campeão da Taça Brasil, em Presidente Prudente, na categoria Sub-19, Campeão Municipal Sub-17, Campeão da Copa Nacional BH Sub-15, Vice-Campeão BG Prime Sub-16, Campeão Catarinense Sub-15, Tetracampeão Municipal Sub-15.

Em 2018, campeão Copa Verde Sub-15.

Em 2019, Campeão da Copa Votorantim Sub-15, disputou a Gothia Cup, uma competição para atletas Sub-17, em Gotemburgo, na Suécia, realizada anualmente com mais de 1.500 equipes de 60 países. Foi a primeira vez que uma delegação da base do Avaí disputou uma competição no Continente Europeu.

3. Atualmente todas as categorias de base do clube estão em atividades, disputando o Estadual nas categorias 17 e 20 e na liderança. O Avaí foi Semifinalista da Copa do Brasil Sub-20 em confronto contra o Botafogo e atualmente disputa a Semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, em confrontos contra o Grêmio.

O trabalho de base que o clube desenvolve é exemplo para os grandes clubes do país, com a revelação de talentos importantes. Além de Raphinha, lembrado acima, o zagueiro Gabriel, que teve algumas convocações para a Seleção Brasileira Sub-20 e defendeu o clube em 2016, foi vendido ao Lille, da França, na maior negociação já feita pelo clube em sua história, atleta hoje integrante da Seleção Brasileira Olímpica e defendendo o Arsenal, na Premier League; e por último, o lateral direito Guga, negociado com o Atlético Mineiro, depois de ser destaque na campanha da Série B em 2018 e com convocação para a seleção pré-olímpica, onde conquistou o Torneio de Toulon.

4. A diretoria também trabalhou forte em cima das ações trabalhistas ajuizadas contra o clube. Nos últimos três anos, foram pagos rigorosamente os valores sentenciados no Ato Trabalhista pela 2ª Vara do Trabalho. O clube tem evitado o surgimento de novas ações trabalhistas. Uma gestão austera e de resultados altamente positivos dentro e fora do campo. Trabalho silencioso da diretoria que eleva o clube a um novo momento no futuro próximo.

Futebol Feminino

5. O clube firmou em 2019 um contrato de parceria com a Associação Kindermann, de Caçador, representada pelo seu fundador Salézio Kindermann (já falecido), transformando o Avaí/Kindermann num dos grandes do Futebol Feminino do país. Equipe vitoriosa na primeira divisão nacional, com a conquista de duas participações na Libertadores da América, sendo que a segunda será agora em outubro. O Avaí/Kinderman foi vice-campeão Brasileiro Feminino – Série A em 2020.

Evolução patrimonial

1. São melhorias patrimoniais visíveis. O clube recuperou as coberturas dos setores C, D e E, obra necessária para garantir a segurança dos sócios e torcedores. A estrutura não recebia reparos desde sua inauguração em 2009. A cobertura do Setor A também foi recuperada.

2. O clube investiu na nova iluminação do Estádio da Ressacada, totalmente com a tecnologia em LED e com o uso de gerador próprio, exigências da CBF para jogos das Séries A e B. A inauguração foi no dia 21 de julho de 2019, em partida contra o Goiás. A melhoria que deu segurança ao sistema de iluminação, obrigou o Avaí a modernizar todo o sistema de fiação elétrica no estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva (Ressacada).

3. O clube recuperou as cadeiras de ferro do setor A, instaladas desde a inauguração do Estádio, em 15 de novembro de 1983. Foram quase duas mil cadeiras em trabalho executado para oferecer mais conforto e segurança ao torcedor.

4. O pátio de estacionamento dos atletas e conselheiros foi totalmente asfaltado e pintado em ações com parcerias que o clube mantém.

5. O gramado principal do Estádio da Ressacada foi reformado. Avanço importante também foi no gramado do campo 1 do CFA, que recebeu drenagem moderna e ganhou qualidade ao nível dos melhores do país.

6. O Avaí reformou sua academia de preparação física, com espaços ampliados e equipamentos da Matrix, com investimento do clube e dos parceiros. Hoje a academia está ao nível dos melhores clubes do Brasil, elogiada por todos. Os antigos equipamentos foram transferidos para as categorias de base, otimizando os recursos naquele setor.

7. Com seus parceiros, o Avaí construiu uma nova sala de imprensa, anexa ao vestiário dos visitantes. Moderna, equipada com o que existe de melhor qualidade para atender bem não só as equipes e suas necessidades, mas também os jornalistas que cobrem os jogos e frequentam o local.

8. O Departamento Médico do clube foi beneficiado com as obras de melhorias, principalmente, na aquisição de equipamentos modernos de recuperação dos atletas. A novidade foi a Câmera Termográfica, adquirida recentemente em parceria com a Vitafor. O equipamento tem por objetivo apressar e definir diagnósticos de lesões dos atletas.

9. As obras de fechamento do CFA e revitalização do entorno, inauguradas recentemente, foram objetivo alcançado pela atual gestão, com recursos próprios. A estrutura já foi inaugurada e entregue à comunidade do entorno, que ganhou pistas de caminhada em volta do CFA e drenagem pluvial adequadas. O fechamento do Centro de Treinamento passou a dar privacidade aos profissionais para a realização de seu trabalho e também para todas as categorias de base, protegendo atletas jovens do assédio de empresários e outras dificuldades.

10. O Avaí tornou-se autossustentável em geração de energia solar, após a parceria firmada com a empresa Prisma Energia Solar. O clube gera 100% de sua energia consumida, representando uma grande economia, além de ser uma energia limpa e sem prejuízo ao meio-ambiente.

11. Outra ação importante da diretoria foi firmar parceria com a empresa Ela Sustentável para tratamento da água consumida e também melhorias em sua estação de esgoto. São ações desenvolvidas pela gestão buscando levar o clube a um novo alinhamento com as práticas corretas de meio-ambiente.

Dados que, indiscutivelmente, colocam a atual gestão do Avaí sob o comando de Francisco José Battistotti e Amaro Lúcio da Silva, como um modelo administrativo para o futebol nacional.