Avaí tem retorno de ex-Botafogo para duelo direto – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 01 (AFI) – O Avaí tem a volta de um titular absoluto para o importante jogo deste sábado, contra o Botafogo, às 19 horas, no Engenhão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Desfalque na vitória sobre o Londrina, por 2 a 0, por conta de dores no joelho, o volante Bruno Silva viajou com a delegação para o Rio de Janeiro e retorna no lugar de Valdivia, que fica como opção no banco de reservas.

Essa deve ser a única mudança no time titular em relação ao último jogo. O volante Marcos Serrato continua cumprindo o isolamento depois de ter testado positivo para a Covid-19 no início da semana.

Último reforço contratado para a Série B, o atacante Felipe Saraiva teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas não foi relacionado para esse jogo.

A provável escalação do Avaí é: Gledson; Edilson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Jean Cléber e Lourenço; Copete, Vinicius Leite e Getúlio.

Embalado por três vitórias seguidas, o Avaí está na quarta colocação da Série B, com 46 pontos, dois a menos que o vice-líder Botafogo, adversário deste sábado.