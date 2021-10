Avaí tem semana livre para recuperar jogadores e corrigir erros – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 12 (AFI) – A semana sem jogos foi comemorada por todos na Ressacada. Como só entra em campo no sábado, contra o Confiança, fora de casa, o Avaí vai aproveitar os próximos dias para recuperar fisicamente alguns jogadores e também corrigir algumas falhas.

“Aproveitar esses dias para aprimorar o que estava sendo bem feito e melhorar o que não estava bom. E também recuperar a parte física, pois nossa sequência foi muito difícil. Cada jogo será uma decisão”, disse o volante Jean Cléber.

Se não vai poder contar com o volante Bruno Silva, suspenso por ter sido expulso no empate com a Ponte Preta, por 1 a 1, na semana passada, o técnico Claudinei Oliveira espera ter o retorno de dois jogadores.

O volante Marcos Serrato ficou de fora dos últimos jogos por ter sido diagnosticado com Covid-19, enquanto o atacante Getúlio estava no departamento médico devido a uma lesão muscular na coxa esquerda.

Na terceira colocação, com 50 pontos, o Avaí depende apenas de si para continuar no G4 da Série B por mais uma rodada. Depois do Confiança, faltarão oito partidas para o fim do campeonato.