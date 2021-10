Avaí x Ponte Preta – Leão mira o topo e Macaca quer se distanciar do buraco – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 04 (AFI) – Com objetivos distintos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, Avaí e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no estádio da Ressacada, pela 29ª rodada. Enquanto o clube catarinense quer se aproximar da liderança, o time campineiro busca se afastar da zona de rebaixamento.

O Avaí vive o seu melhor momento dentro da competição. O Leão vem de quatro triunfos consecutivos e entra na rodada na vice-liderança, com 49 pontos, contra 54 do Coritiba.

A Ponte Preta, por outro lado, não vence há dois jogos e aparece apenas na 15ª posição, com 33 pontos. O Londrina, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, tem 30.

COMO VEM A MACACA?

O técnico Gilson Kleina terá dois desfalques para o duelo. O treinador não poderá contar com Rayan, suspenso, e Cleylton, com um problema físico. Ambos foram titulares do sistema defensivo da equipe campineira no empate polêmico por 1 a 1 com o Vila Nova.

Por outro lado, Gilson Kleina poderá contar com o goleiro Ivan. Ele reassume a titularidade, enquanto Ygor Vinhas ficará à disposição no banco de reservas. Já a defesa deverá ser formada por Fábio Sanches e Gustavo Cipriano. Ednei corre por fora.

“É trabalhar para que estejamos com energia para enfrentar o confronto dentro de casa e sair com a vitória. Nossa equipe melhorou muito fisicamente, inclusive por um trabalho minucioso desenvolvido pelo professor Juvenilson e o professor Leo, que estão praticamente individualizando, fazendo um estudo para cada atleta para render mais”, revelou Gilson Kleina.

E O LEÃO?

O técnico Claudinei Oliveira terá praticamente força máxima para o duelo desta terça-feira. O treinador só não poderá contar com os jogadores que já não estavam à disposição, casos de Getúlio, com uma lesão na coxa e Marcos Serrato, cumprindo quarentena após ser diagnosticado com Covid-19.

A expectativa é que o treinador repita a escalação do time que derrotou o Botafogo, em pleno estádio Nilton Santos, por 2 a 1, na última rodada.

“Temos um grupo experiente e que sabe onde quer chegar. Estamos cientes que ainda restam muitos jogos e que a concentração nessa reta final de campeonato tem que ser total. O equilíbrio é muito grande e um deslize pode ser fatal”, disse Lourenço.