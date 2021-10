Axé, Babá e Atotô: ‘Filhos da Bahia’ falam sobre estreia nos palcos no iBahia Entrevista

Muita gente já ouviu falar em ‘filho de peixe, peixinho é’ e eles fazem jus ao ditado. Não tem jeito: a musicalidade e, principalmente o axé, estão registrados no DNA desses jovens, que se uniram e prometem conquistar a Bahia inteira. Estamos falando de Zaia, Miguel Freitas e João Lucas – os ‘Filhos da Bahia’, que participaram de mais uma edição do iBahia Entrevista.

A expectativa é enorme para o evento, que será realizado no Dendê Bar, área verde do Othon, a partir das 20h. Os ingressos já estão a venda pelo Sympla e no repertório, os maiores clássicos do axé music e claro releituras e canções dos pais que marcaram a vida deles.