Azul abre vagas de trainee para TODOS os cursos

Inscrições vão até dia 19/10 e pessoas formadas em qualquer curso de graduação podem se inscrever

A Azul, uma das maiores companhias aéreas do país, abriu vagas para a contratação de recém-formados por meio de seu Programa de Trainee 2022. A princípio, as inscrições encerrarão dia 19/10 e se destinam a pessoas formadas em qualquer curso de graduação.

De acordo com o site da seleção da Azul, os aprovados receberão um salário compatível com o praticado no mercado. Além disso, terão acesso a diversos benefícios, como:

vale transporte ou estacionamento;

refeitório no local;

assistência médica e odontológica;

previdência privada;

gympass / total pass;

seguro de vida;

bilhetes para o trainee realizar a viagem dos sonhos com a família;

amigo azul – presenteie seu amigo com passagens aéreas;

clube de descontos Azul.



Por mais que pessoas recém-formadas em qualquer curso de graduação possam se inscrever, é preciso que você cumpra as seguintes condições condições para se candidatar:

possuir formação (bacharelado) entre julho de 2018 e dezembro de 2021;

domínio da língua inglesa;

disponibilidade para atuar em Barueri/SP e realizar viagens a trabalho.

Conforme a página do processo seletivo da Azul, todos os aprovados passarão por um programa de desenvolvimento que irá desenvolvê-los para acelerar suas carreiras. Então, para se tornar um trainee, você precisar passar por todas as dez fases do processo seletivo:

período de inscrições – 13/09 a 19/10; testes online (fit cultural, pensamento lógico, inglês, resolução de problemas) – 13/09 a 19/10; dinâmicas – outubro/2021; entrevistas online – outubro/2021; entrevista de inglês online – outubro/2021; painel presencial com diretores da azul – novembro/2021; café com presidente e vice-presidentes – novembro/2021; devolutiva do processo – novembro/2021; admissão – dezembro/2021; início do programa – janeiro/2022.

Como se inscrever no programa de trainee da Azul

Antes de mais nada, para se inscrever, você precisa acessar o site da seleção da Azul e ler todas as informações sobre o processo seletivo.

Em seguida, clique no botão “Inscreva-se” e cadastre-se na plataforma preenchendo os campos com seus dados pessoais e de contato. Boa sorte!

