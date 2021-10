Bahia 1 x 1 Ceará – Empate amargo para os dois e a ameaça do rebaixamento continua – Futebol Interior

Bahia e Ceará esperavam se distanciar da zona de rebaixamento nesta quarta-feira à noite. Até chegaram a realizar um grande jogo, mas o empate por 1 a 1 não agradou ninguém e a ameaça da queda para a segunda divisão continua. A partida aconteceu na Arena Fonte Nova, em jogo atrasado válido pela rodada 23 da Série A do Campeonato Brasileiro.

Os gols saíram no início do primeiro tempo – Mendoza abriu o marcador para o ceará e Gilberto com um golaço empatou.

O resultado não foi bom para ninguém. Apesar de estar invicto desde a chegada do técnico Guto ferreira – são cinco jogos, com duas vitórias e três empates – o Bahia fica na 15ª colocação, com 32 pontos, apenas três pontos longe da zona de rebaixamento.

O Ceará está na 14ª, com 33 e completou nesta quarta-feira sete jogos sem vencer no Brasileirão. O time cearense é o time que mais empatou na competição; o resultado desta quarta foi o 15º empate do time no campeonato.

A partida marcou o reencontro do Ceará com Guto ferreira, que dirigiu o time até a 23ª rodada do Brasileirão. Demitido e agosto após derrota para América-MG por 2 a 0, Guto ficou um ano e oito meses no Ceará.

O JOGO

Jogo começou movimentado. Logo no início o Ceará, antes do primeiro minuto, chegou ao ataque com Mendoza, que bateu para a defesa de Danilo Fernandes. Depois deste lance, só deu Bahia. O time baiano pressionava o adversário com jogadas pelas laterais e usando a velocidade.

Com mais posse de bola, o Bahia criou as principais chances de gol na primeira etapa com Nino Paraíba e Juninho capixaba. Aos 24, Nino Paraíba arriscou de fora da área e mandou a bola na trave. Quatro minutos depois, foi a vez de Juninho Capixaba chegar com perigo. O mesmo Juninho de falta, quase abriu o marcador aos 32, mas João Ricardo salvou o Ceará.

GOLS NO INÍCIO

No segundo tempo, o Ceará não voltou tão retraído e ao sair para jogar abriu o marcador aos oito minutos. Mendoza tabelou com Vina e bateu forte na saída de Danilo Fernandes.

A resposta do Bahia foi rápida. Aos onze minutos, Gilberto recebeu do lado esquerdo, caminhou e bateu de fora da área, marcando um golaço.

O gol acendeu o Bahia que se lançou ao ataque, porém parava no goleiro João Ricardo. O Ceará respondia em bolas alçadas na área e chutes de fora da área.

No final, Cléber foi expulso após entrada dura em Edson. Com um jogador a mais, o Bahia se lançou o ataque em busca da vitória. O time baiano, porém, não conseguiu furar a retranca cearense no final.

PRÓXIMOS JOGOS

O Bahia volta a campo no sábado (30) diante do Juventude, em Caxias do Sul (RS). O Ceará joga no domingo contra o Fluminense na Arena Castelão. Os dois jogos são válidos pela 29ª rodada.