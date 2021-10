Bahia compra zagueiro em definitivo junto ao Atlético-MG – Futebol Interior

Salvador, BA, 20 (AFI) – O Bahia tem um reforço definitivo no seu elenco. O clube acertou a compra de 50% dos direitos econômicos do zagueiro Gustavo Henrique. Ele pertencia ao Atlético-MG, que exigiu cláusula de confidencialidade no contrato a respeito do valor da transferência e da forma de pagamento.

Gustavo Henrique foi destaque no time de aspirantes do Bahia e foi integrado ao profissional. Já realizou três jogos no Brasileirão, sendo dois como titulares, diante do Corinthians e do Athletico-Pr.

OUTRAS MUDANÇAS

Depois da chegada do técnico Guto Ferreira, o Bahia está passando por algumas mudanças.

Depois da rescisão de contrato do zagueiro Lucas Fonseca, o comandante pediu para que três jogadores do atual elenco profissional passem a treinar com o time de transição. São eles: Óscar Ruiz, Galdezani e Thonny Anderson.

BRASILEIRÃO

Com 28 pontos, o Bahia está em 16º lugar, uma posição fora da zona de rebaixamento. Volta a campo no domingo, às 20h30, diante da lanterna Chapecoense pela 28ª rodada. O time baiano tem também um jogo atrasado diante do Ceará, pela 23ª rodada.