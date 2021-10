Bahia contrata zagueiro de rival do Brasileirão em definitivo – Futebol Interior

Salvador, BA, 11 (AFI) – O futebol apresentado por Gustavo Henrique animou a diretoria do Bahia, que resolveu contratar o zagueiro em definitivo junto ao Atlético-MG.

Emprestado pelo Galo em janeiro, Gustavo Henrique teve 50% dos seus direitos econômicos adquiridos pelo Bahia por R$ 600 mil. O valor será pago em dez parcelas.

O defensor de 22 anos chegou ao Bahia para fazer parte do time de transição, mas nas últimas duas rodadas do Brasileirão acabou sendo titular por conta da lesão do argentino Conti.

Ao todo, Gustavo Henrique disputou 14 partidas e marcou um gol com a camisa do Bahia. O defensor surgiu na Itapirense-SP e passou pelo São-Carlense-SP antes de ser contratado em 2019 pelo Atlético-MG.

Como Conti ainda não está recuperado, Gustavo Henrique deve ser novamente titular nesta terça-feira, quando o Bahia recebe o Palmeiras, na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O Esquadrão abre a zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 26 pontos, dois a menos que Santos e Juventude.