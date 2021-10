Bahia enfrenta o Corinthians podendo deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão – Futebol Interior

Salvador, BA, 04 (AFI) – Descansado depois de ter folgado no último final de semana, o Bahia volta a campo nesta terça-feira contra o Corinthians, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 24ª rodada, com a possibilidade de deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer há três partidas, o Bahia abre o Z4, na 17ª colocação, com 23 pontos, um a menos que o Santos, que entra em campo na quinta-feira contra o São Paulo em um confronto direto contra a degola.

O Bahia ganhou uns dias a mais de preparação para enfrentar o Corinthians depois que o jogo contra o Ceará, válido pela 23ª rodada, foi adiado para o dia 27 de outubro, pois o time baiano ainda não poderia ter o apoio dos seus torcedores na Arena Fonte Nova.

Mesmo com esse tempo a mais, o departamento médico não conseguiu recuperar alguns jogadores. Assim, o zagueiro Conti e os atacantes Rossi e Marcelo Cirino ficaram em Salvador tratando das suas lesões.

A boa notícia é que a diretoria tricolor pagou os salários de agosto que estavam atrasados e estipulou um prazo para quitar o mês de setembro. Assim, os jogadores voltaram a falar com a imprensa.

“A palavra não é nem protesto. Acho que foi uma conversa verdadeira, sincera, como sempre aconteceu aqui dentro entre jogadores e diretoria. A única coisa que posso falar para o torcedor é que o clima aqui dentro do Bahia é só um, é todo mundo unido, o foco é tirar o time o mais rápido dessa situação”, disse o atacante Raí em sua apresentação.

Em relação ao time que perdeu para o Internacional, por 2 a 0, em Porto Alegre-RS, o técnico Diego Dabove pode realizar mudanças, mas que serão conhecidas apenas momentos antes da bola rolar.

A provável escalação do Bahia é: Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Edson, Lucas Mugni e Rodriguinho; Óscar Ruíz, Rodallega e Gilberto.