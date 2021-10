Bahia perde ex-Flamengo para duelo contra a Chapecoense – Futebol Interior

Salvador, BA, 22 (AFI) – O Bahia tem um desfalque importante para manter a invencibilidade desde a chegada do técnico Guto Ferreira. Suspenso, o meia Lucas Mugni não enfrenta a Chapecoense, neste domingo.

O jogador argentino recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o América-MG e desfalca o time na partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão, que será realizada a partir das 20h30, na Arena Fonte Nova.

Guto Ferreira, porém, ainda não definiu quem será o substituto. A tendência é que Rodriguinho inicie a partida depois de ter perdido espaço entre os titulares. A outra opção do treinador seria Ronaldo.

Desde que Guto Ferreira chegou para a vaga do argentino Diego Dabove, o Bahia não perdeu e não sofreu gols. Além da vitória sobre o Athletico-PR, por 2 a 0, o time empatou com Palmeiras e América-MG.

A provável escalação do Bahia é: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel e Rodriguinho (Ronaldo); Raí, Juninho Capixaba e Gilberto.

A vitória sobre a lanterna é importante porque mantém o Bahia fora da zona de rebaixamento independente do que acontecer nas outras partidas. O Esquadrão é o 16ª colocado, com 28 pontos.