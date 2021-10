Bahia x Chapecoense – Vai tropeçar no lanterna? – Futebol Interior

Salvador, BA, 23 (AFI) – Ainda sem perder sob o comando de Guto Ferreira, o Bahia depende apenas de si para não terminar a 28ª rodada na zona de rebaixamento e para isso precisa ganhar da lanterna Chapecoense neste domingo, às 20h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Desde a chegada de Guto Ferreira, o Bahia não tomou gols: ganhou do Athletico-PR, por 2 a 0, e empatou com Palmeiras e América-MG. Na luta contra o rebaixamento, o time tem 28 pontos. Já a situação da Chapecoense é muito delicada, amargando a lanterna, com apenas 13 pontos. São sete jogos sem vitória – a única no campeonato, por sinal.

SÓ UM DESFALQUE

Para manter a invencibilidade no comando do Bahia, Guto Ferreira vai continuar apostando na continuidade e por isso deve realizar apenas uma alteração em relação ao time que empatou sem gols com o América-MG. O meia Lucas Mugni recebeu o terceiro amarelo e será substituído por Rodriguinho ou Ronaldo.

“A estratégia é a mesma dos últimos três jogos. A gente manteve a identidade jogando. Isso foi fundamental, porque ele (Guto Ferreira) deu essa liberdade, sabe que nosso grupo tem capacidade”, disse o volante Patrick de Lucca.

MEXER O MENOS POSSÍVEL

Apesar do jejum de vitórias, Pintado tem gostado de como a Chapecoense está “vendendo caro” os resultados e antecipou que vai mexer o menos possível. O zagueiro Ignácio é desfalque por questão contratual – pertence ao Bahia -, enquanto o lateral-esquerdo Busanello e o volante Anderson Leite retornam de suspensão.

“Ainda estou buscando o melhor encaixe. Não queria mexer muito, pois isso acaba criando mais dificuldade em um sistema que começa a se encaixar. Somos uma equipe mais ofensiva com três zagueiros e por isso não quero mexer, deixar os atletas mais confortáveis”, afirmou Pintado.