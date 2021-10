BaianaSystem, Margareth Menezes e Karol Conká são atrações confirmadas no Festival Sarará

Karol Conká foi anunciada, nesta quarta-feira (20), como uma das atrações do Festival Sarará 2022. Margareth Menezes e BaianaSystem também integram o evento, que acontece no dia 27 de agosto na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

“É uma honra estar num line-up com artistas de grande expressão e, com certeza, será muito emocionante poder reencontrar o público de BH, que sempre me recebeu com muito carinho”, avalia Karol.