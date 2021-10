Bailinho de Quinta abre temporada de shows no Trapiche Barnabé no próximo dia 27

No próximo dia 27 (sábado), às 17h, todo mundo pode colocar o seu bloco na rua do Trapiche Barnabé para bailar com o Bailinho de Quinta . A volta da festa será marcada pela renovação do repertório e a diversidade musical que é própria da banda, com show de abertura do cantor Magary Lord e discotecagem da DJ Larriel. Os ingressos já estão à venda no Sympla.