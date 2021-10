Banco Fibra oferece vagas para diferentes áreas

Fundado em 1988, o Banco Fibra está recrutando profissionais interessados em integrar seu time. O banco brasileiro de capital fechado, que pertence ao Grupo Vicunha, um dos maiores grupos industriais do país, é especializado em serviços financeiros para o público de atacado. Atualmente, a empresa conta com mais de 40 vagas para diferentes áreas, dentre elas: Comercial, Crédito, Produtos, Operações, Tecnologia, Novos Negócios, Riscos, Dados, Jurídico e outras.

As chances são para os cargos de Analista de Compliance Sr, Analista de Controles Internos, Risco Operacional e Processos, Analista de Crédito Sr – Médias Empresas, Analista de Pessoas – People Analytics, Analista de Prevenção à Fraude Sr, Analista de Risco de Mercado e Liquidez, Analista de Seguros Jr, Engenheira(o) de Dados, Estágio em Auditoria Dados/Tecnologia, Gerente Comercial Middle Market, entre outros.

Grande parte dos postos são para atuação na sede da empresa, localizada em São Paulo. No entanto, há a possibilidade de regime remoto parcial.

Os requisitos variam de acordo com o cargo desejado, mas além da capacitação técnica, a empresa busca pessoas que compartilhem das suas ideias. Segundo o banco, são valorizadas as relações de confiança, transparência e proatividade. A companhia, certificada pelo Great Place to Work pelo quarto ano seguido, também busca oferecer aos seus colaboradores oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Ainda nesse sentido, questões de equidade e igualdade de gênero, raça, religião, orientação sexual, deficiência e idade também são consideradas no processo seletivo. Com isso, metade das vagas serão destinadas a mulheres.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios, que inclui vale refeição, vale alimentação, vale transporte, participação nos lucros (PLR), assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, licença maternidade e paternidade estendidas, folga aniversário e outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de carreiras do banco, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar seu currículo.