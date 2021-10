Bandidos usam maçarico para invadir agência bancária na região Norte de AL

A equipe da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) foi acionada nesta quarta-feira, 27, para apurar o arrombamento à uma agência do Banco Bradesco, localizada na cidade de São Luiz do Quitunde. Segundo à Polícia, criminosos – ainda não há informação de quantos – usaram maçarico para entrar no banco. A Polícia disse ainda…

A equipe da Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic) foi acionada nesta quarta-feira, 27, para apurar o arrombamento à uma agência do Banco Bradesco, localizada na cidade de São Luiz do Quitunde.

Segundo à Polícia, criminosos – ainda não há informação de quantos – usaram maçarico para entrar no banco. A Polícia disse ainda que os criminosos passaram algumas horas no interior da agência. No entanto, não informou se eles conseguiram consumar o roubo.

Agora a Deic está buscando imagens de câmeras de segurança para dar sequência às investigações e tentar identificar os criminosos. A equipe do Instituto de Criminalística também esteve no município para realizar perícia na agência e confirmou o uso de maçarico.

A agência informou que não pode repassar informações sobre o fato.