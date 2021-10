Beep Saúde abre vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Beep Saúde está divulgando várias oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Trata-se de uma empresa do Rio de Janeiro, que iniciou-se em 2016, com o intuito de tornar as experiências do setor de saúde melhores. Saiba como se inscrever a uma das oportunidades!

Beep Saúde abre vagas de emprego para todo o país

Você Pode Gostar Também:

São várias as chances de contratação com benefícios como assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida, convênio com empresas parceiras e outros. Confira os cargos disponíveis pela Beep Saúde!

Técnico de Enfermagem Cd Campinas SP;

Técnico(a) de Coleta Campinas (SP);

Técnico de Enfermagem Vacinação Vitória ES;

Técnico(a) de Coleta;

Técnico(a) de Enfermagem – Vila Olímpia;

Líder Operacional – Vila Olímpia (SP);

Técnico de Enfermagem Campinas;

Técnica (o) de Coleta – Alphaville;

Técnico(a) de Coleta Vitória (ES);

Técnica(o) de Coleta Curitiba.

Como se inscrever

Para efetuar a inscrição pela Beep Saúde, os interessados podem acessar a página de participação, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo atualizado. A empresa busca perfis qualificados na área de saúde para desempenhar atividades pertinentes do setor. Atente-se às informações relacionadas aos critérios exigidos e funções respectivas a cada cargo.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos e saiba mais sobre os empregos da semana!