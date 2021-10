Berguinho reforça Ferroviário contra Floresta – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 29 (AFI) – O Ferroviário segue sua preparação para o duelo de volta diante do Floresta, pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste, partida marcada para terça-feira (2), 21h30 na Arena Castelão. No primeiro jogo houve empate por 0 a 0 e um novo empate leva a decisão aos penais. O elenco do Ferroviário trabalhou nesta quinta-feira na Barra do Ceará. Em campo, a comissão técnica iniciou com treino focado na marcação e trabalho de posse de bola. Na segunda etapa, o grupo aprimorou as finalizações com chutes ao gol.

NOVIDADE

O meia-atacante Berguinho, após recuperação de lesão na coxa, já treina normalmente junto aos demais atletas e torna-se opção para o técnico Anderson Batatais para o decisivo duelo diante do Floresta, na próxima terça-feira (02), às 21h30, na Arena Castelão, pelas Eliminatórias da Copa do Nordeste. o jogador, 24 anos, de origem potiguar, foi revelado em 2013 pelo ABC e passou por Fluminense, Boa Esporte, Novorizontino e desde 2020 joga no Ferrão, onde já fez 34 jogos e quatro gols nesse período.

O atleta falou sobre sua expectativa para esse importante compromisso do Tubarão da Barra: “Agora estou recuperado e cem por cento. Trabalhei nesses últimos dias para retomar ao ritmo e aprimorar a parte física, que influencia bastante, para fazermos um bom jogo e conseguirmos a classificação”, frisou.

E falou ainda do apoio do torcedor nessa partida: “É muito fundamental jogar com torcida. Sendo a nosso favor, nós temos que aproveitar. É o nosso 12° jogador. Eu ainda não tive essa sensação jogando aqui pelo Ferroviário, será a minha primeira vez. Sabemos que a presença da torcida é muito importante para a nossa evolução dentro de campo e para conseguirmos a nossa classificação”, finalizou.

ESCALAÇÃO

O Ferroviário treina neste final de semana, mas caso não haja problemas de última hora, um provável time para encarar o Floresta pode ser esse: Rafael; Lázaro, Vitão, Richardson e Emerson; Wesley Dias, Lucas Gonçalves e Mauri; Berguinho, Edson Cariús e Gabriel Silva.