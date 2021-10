BetssonFC anuncia Liga de Amigos e lança cartão especial para vencedores – Futebol Interior

Os fãs do BetssonFC , fantasy game de futebol da sueca Betsson, já podem disputar torneios com amigos e familiares. A empresa acaba de lançar uma nova ferramenta, a Liga de Amigos.

A opção está disponível para destkop e mobile. O processo para a criação da Liga é simples: Basta selecionar o campeonato e o torneio do qual deseja participar, escolher um nome e incluir a descrição da sua Liga de Amigos.

Há ainda a opção de Liga privada – apenas os amigos que receberem o código poderão participar, e a Liga pública, que é aberta para todos os usuários do BetssonFC. É permitida a inclusão de um time por usuário e não há limite de time para cada Liga.

Cartão BetssonFC

A empresa lançou também um cartão especial, exclusivo para os vencedores dos torneios do BetssonFC. O novo cartão segue com a bandeira Mastercard e é aceito em milhares de estabelecimentos em todo o Brasil, válido para compras em lojas físicas e virtuais.

Os usuários têm acesso também a um aplicativo exclusivo, CarteiraBetsson – disponível para Android e iOS , com saldo e extrato do cartão.

O BetssonFC contempla 12 campeonatos de futebol: seis na América (Campeonato Brasileiro – Séries A e B, Copa América, Copa do Brasil, Copa Sul América e Copa Libertadores), e mais seis na Europa (Champions League, Premier League, La Liga, Campeonato Italiano – Série A, Liga Europa e Eurocopa).

Os termos e condições da promoção estão disponíveis na página da Betsson .

Sobre a Betsson

Com mais de 16 marcas no portfólio, incluindo Betsafe, Betsson, NordicBet e CasinoEuro, o grupo sueco Betsson Group é uma das maiores referências em jogos de apostas online no mundo, entregando entretenimento e diversão há mais de cinco décadas.

No Brasil a Betsson é a primeira e única operadora licenciada no mercado brasileiro de jogos esportivos, em parceria com o Jockey Club do Rio Grande do Sul. Quer saber mais? Acesse: Betsson