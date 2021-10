Bil Araújo diz que foi excluído de grupo de ex-bbbs e Nego Di rebate: ‘Maior oportunista’

Em conversa com os colegas de confinamento em ‘A Fazenda 13’, Bil Araújo falou sobre o relacionamento que tem com os outros participantes do BBB21. O novo peão revelou que foi excluído do grupo de Whatsapp dos brothers, mas foi desmentido por Nego Di nas redes sociais.

Bil contou para Sthefane, Rico, Mileide e Victor que foi excluído do grupo de whatsapp ‘do mal’ que os ex-bbbs criaram após o fim do confinamento. “Deixaram a gente de fora. Eu, Juliette e o Gil’, contou para os peões.

Nas redes sociais, os participantes do BBB21 desmentiram a versão de Arcrebiano. “Que ruim ouvir isso! ÚNICO que levantou torcida e mutirão pra ele fui eu! Mas a vida é assim mesmo…”, escreveu Caio Afiune.

Além do amigo de Rodolffo, Nego Di também se manifestou – e com provas. Ele publicou uma conversa entre Bil e Viih Tube, na qual a influenciadora convida o colega de confinamento para entrar no grupo de whatsapp dos ex-bbbs. “Temos o grupo da galera do ‘BBB’. Se quiser entrar, me passa o número. Esperamos vovê sair do ‘No Limite’ para colocar porque não sabíamos quem estaria com seu celular”, escreveu a loira.

Bil, por sua vez, nega o convite: “Obrigado por vir falar também, tá, gratidão. É isso, bola para a frente, passou, vida que segue. Sobre o grupo não precisa, não quero, deixa eu fora mesmo, tá?”, respondeu.

Indignado com a ‘mentira’ contada pelo ex-colega de confinamento, Nego Di escreveu: “Esse Bil Araujjo é maior oportunista da história do Reality”.