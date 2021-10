Bilionário norte-americano pode investir em clube do Brasileirão – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 04 (AFI) – Um dos maiores interessados em se tornar clube-empresa, o América-MG teria firmado acordo com o bilionário norte-americano Joseph Dagrosa para transformar o sonho em realidade.

A informação foi publicada pelo jornalista Guilherme Amado em sua coluna no jornal Metrópoles. O bilionário norte-americano, inclusive, teria iniciado a captação para criar o fundo de investimentos responsável por gerir o América-MG através do grupo Kapital Football.

Além do Coelho, Joseph Dagrosa também tem interesse em investir em dois clubes do futebol europeu, mas os nomes são mantidos em sigilo: um é de Portugal e outro da Bélgica.

Joseph Dagrosa já tem experiência no mundo da bola. Em dezembro de 2018, o bilionário norte-americano comprou o tradicional Bordeaux, da França, mas acabou vendendo a sua parte no ano seguinte.

É bom lembrar que, no início de agosto, a Lei do Clube-Empresa foi sancionada, permitindo a transformação de clubes em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O QUE DIZ O COELHO?

O América-MG, por sua vez, soltou uma nota oficial dizendo que não vai comentar as especulações que estão surgindo na imprensa, mas revelou que manteve conversas com “diversos potenciais interessados”, sem entrar em maiores detalhes.

“O América Futebol Clube, em seu processo de possibilidade de criação do Clube-empresa, manteve conversas com diversos potenciais interessados.

Para tanto, o Clube firmou termos de confidencialidade e sigilo (NDA’s) sobre as tratativas em curso.

Em respeito a estes instrumentos jurídicos e a bem do sucesso da almejada transação, a Diretoria e Conselhos do América Futebol Clube não irão comentar quaisquer especulações da imprensa.

Quando tiver finalização do processo, caso haja a conclusão de qualquer negociação, observados os trâmites de aprovações internas do América, será convocada uma entrevista coletiva com a presença das partes envolvidas: o presidente do Conselho de Administração, Alencar da Silveira Junior, e o coordenador de futebol Clube-empresa, Marcus Salum”, disse o América-MG em nota oficial.