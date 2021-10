Boa notícia! Elenco de clube da Série C recebe segunda dose da vacina contra a Covid-19 e foca na vitória – Futebol Interior

Belém, PA, 07 (AFI) – Depois de empatar sem gols com o Criciúma na estreia da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu está tendo uma semana cheia. Na tarde desta quarta-feira (06), todo o elenco do Papão recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Jogadores, integrantes da comissão técnica e funcionários que haviam recebido a primeira dose em agosto, em parceria com a Prefeitura de Belém, foram vacinados mais uma vez na Asbep, em Ananindeua, na Grande Belém, onde posteriormente fez um treino tático.

Na atividade, os laterais Marcelo e Leandro Silva foram baixas e agora se juntam aos atacantes Robinho e Tcharlles no Departamento Médico. O primeiro está com um incômodo na coxa esquerda e o outro desconforto na coxa direita.

Por outro lado, o meia Ruy está voltando as atividades e Paulinho está sendo liberado para transição nesta semana. De olho na vitória, o Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (11) quando recebe o Botafogo-PB, no Estádio da Curuzu, às 20h.