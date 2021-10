Boa Vista encerra inscrições para programa de estágio nesta quarta (27)

A Boa Vista, empresa de proteção ao crédito, está com suas inscrições para o Programa de Estágio 2022 encerrando. A princípio, os interessados devem se candidatar até a próxima quarta-feira (27) e o trabalho iniciará em fevereiro de 2022.

De acordo com o site da seleção da Boa Vista, aqueles que forem aprovados receberão uma bolsa-auxílio compatível com o mercado. Além disso, também terão acesso a diversos benefícios, como:

horário flexível;

vale refeição e alimentação;

plano de saúde e odontológico;

seguro de vida;

day off – aniversário;

gympass;

convênio farmácia;

auxílio internet – R$ 150,00 por mês;

convênio SESC;

boas-vindas home office Boa Vista – R$ 1.500,00 para montagem de home office.



Pessoas de qualquer lugar do Brasil podem se inscrever, já que o estágio da Boa Vista será 100% remoto. Assim, a duração do contrato pode variar entre 12 e 24 meses e os cursos com oportunidades abertas são os seguintes:

Ciências da computação;

Análise e desenvolvimento de sistemas;

Tecnologia da informação;

Tecnólogo em redes;

Tecnólogo em segurança da informação;

Engenharias (preferência por engenharia de produção);

Ciências de dados;

Estatística;

Matemática;

Física, Economia;

Administração;

Psicologia;

Recursos Humanos;

Direito;

entre outros.

A empresa valoriza a evolução de pessoas e suas carreiras, promovendo, assim, desenvolvimento e aprendizagem para todos os seus estagiários. Então, caso você deseje estagiar na Boa Vista, é preciso passar por um processo seletivo dividido em cinco partes:

período de inscrições (até 27/10); triagem com inteligência artificial (IA); entrevista online com a Companhia de Estágios; painel + entrevista final com a Boa Vista (ambos on-line); início do estágio em fevereiro de 2022.

Como se inscrever no programa de estágio da Oxiteno

Antes de mais nada, para se inscrever, você precisa acessar o site da seleção da Boa Vista e ler todas as informações sobre o processo seletivo.

Em seguida, clique no botão “Inscreva-se” e cadastre-se na plataforma preenchendo os campos com seus dados pessoais e de contato. Boa sorte!

Curtiu o assunto? Então, deixe seu comentário e aproveite para conferir outras vagas de estágio.