Bolsa Família 2021 e o encerramento do auxílio emergencial

Com o encerramento do Auxílio Emergencial, os beneficiários do Bolsa Família voltarão a receber do programa. No entanto, o Governo Federal pretende lançar uma versão turbinada do abono, alterando o nome para Auxílio Brasil.

A intenção do Governo é ampliar o valor médio concedido mensalmente as famílias contempladas e abrir espaço para novos beneficiários, passando dos 14,6 milhões atuais para cerca de 16 milhões.

Para aumentar o valor médio (atualmente R$ 192), o Governo pretende incluir novos abonos ao programa. O objetivo é garantir uma quantia aproximada de R$ 300 por mês.



Benefícios do Auxílio Brasil

Benefício Primeira Infância: pago a famílias com crianças entre 0 e 36 meses incompletos.

Benefício Composição Familiar: direcionado aos jovens de 18 a 21 anos incompletos para incentiva-los a estudar e concluir pelo menos um nível de escolarização formal.

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: concedido as famílias que não tenham superado a faixa de extrema pobreza após o pagamento dos dois abonos anteriores – Não possui limitação por integrante do mesmo núcleo familiar.

Auxílio Esporte Escolar: concedido a estudantes com idades entre 12 e 17 anos incompletos que sejam membros de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros.

Auxílio Criança Cidadã: disponibilizado ao responsável familiar com criança de 0 a 48 meses incompletos que possua renda comprovada, mas não encontrou vaga em creches públicas ou privadas da rede vinculada ao projeto.

Auxílio Inclusão Produtiva Rural: concedido em um período de até 36 meses aos agricultores familiares inscritos no Cadastro Único.

Auxílio Inclusão Produtiva Urbana: destinado aos beneficiários do Auxílio Brasil que conseguirem um emprego formal, como incentivo para permanecer no emprego.

Benefício Compensatório de Transição: pago a famílias que sofrerão com a migração de um programa para o outro até que a mensalidade se regularize.

Bolsa de Iniciação Científica Júnior: voltada a estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas e que sejam beneficiários do Auxílio Brasil.

Exigência do Bolsa Família

Crianças e adolescentes com idade escolar (entre 6 e 15 anos) devem ter, no mínimo, 85% de presença nas aulas;

Jovens entre 16 e 17 anos devem ter uma frequência mínima de 75% nas aulas;

Gestantes devem comparecer às consultas de pré-natal e participar de atividades educativas ofertadas pelo Ministério da Saúde sobre aleitamento materno e alimentação saudável;

Crianças menores de 7 anos precisam estar com as vacinas em dia além de passar por monitoramento e acompanhamento do crescimento;

Mulheres entre 14 e 44 anos de idade devem ter acompanhamento médico.

Requisitos do Auxílio Brasil

Até o momento não foi definido a regulamentação do novo programa, porém, por se tratar de uma reformulação deve ser semelhante ao atual Bolsa Família. Portanto, para receber o benefício é necessário:

Ser cadastrado e estar com dados atualizados no CadÚnico há, pelo menos, dois anos;

há, pelo menos, dois anos; Ter renda familiar per capita de até R$ 89; ou

Ter renda familiar per capita de até R$ 178, desde que possua em sua composição gestantes, nutrizes, crianças e/ou adolescentes até 17 anos.

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família

Nº final do NIS Datas de pagamento NIS 1 18 de outubro NIS 2 19 de outubro NIS 3 20 de outubro NIS 4 21 de outubro NIS 5 22 de outubro NIS 6 25 de outubro NIS 7 26 de outubro NIS 8 27 de outubro NIS 9 28 de outubro NIS 0 29 de outubro

Calendário da 7ª parcela do auxílio emergencial para os demais beneficiários

Mês de nascimento Depósitos Saques Janeiro 20 de outubro 1º de novembro Fevereiro 21 de outubro 3 de novembro Março 22 de outubro 4 de novembro Abril 23 de outubro 5 de novembro Maio 23 de outubro 9 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro