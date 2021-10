BOMBA! Criciúma demite Paulo Baier após empate na estreia da segunda fase da Série C – Futebol Interior

Criciúma, SC, 04 (AFI) – A diretoria do Criciúma surpreendeu e, nesta segunda-feira, anunciou a demissão do técnico Paulo Baier. A saída do profissional acontece um dia após a estreia na segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O clube catarinense empatou sem gols com o Paysandu no Heriberto Hülse.

“O Criciúma anunciou nesta segunda-feira (04/10) o encerramento das atividades profissionais do técnico Paulo Baier, do auxiliar técnico Luciano Almeida e do preparador físico Rafael Andrade.

O clube agradece a dedicação e profissionalismo no período em que estiveram no futebol profissional do Tigre e deseja sucesso nos próximos desafios”, diz a nota oficial do Tigre.