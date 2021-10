Boninho rememora luta de Ana Furtado contra câncer e faz alerta sobre Outubro Rosa

No último sábado (2), o diretor Boninho usou o Instagram para falar de um assunto sério: a prevenção do câncer de mama. O ‘Big Boss’ relembrou a luta de sua esposa, Ana Furtado, contra a doença e fez apelo aos seguidores.

“Ninguém espera essa notícia. Câncer é uma palavra horrível, mas ela pode estar mais perto do que a gente imagina […] Vivi esse momento com a minha amada Ana Furtado. Do diagnóstico, como um susto, ao tratamento foi um período difícil”, escreveu na legenda de foto publicada, onde Ana aparece fazendo o tratamento.

Boninho ainda admitiu ter sentido bastante medo durante todo o processo. “Jamais vou me esquecer dos primeiros momentos. Do medo de perder minha paixão e finalmente o sucesso do tratamento”, disse.

Ele ainda destacou a importância de fazer exames periódicos, pois descobrir a doença ainda no início é fundamental para a cura. “Fazer o exame periódico é fundamental. Ana está curada, ela foi uma guerreira e aproveitou a experiência para difundir o cuidado que precisamos ter. Ela venceu. Nós vencemos. E outubro rosa é assim. Mês de lembrar que o exame precoce salva vidas”, finalizou.