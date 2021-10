Botafogo 2 x 0 CRB – Fogão vence confronto direto e sobe para a vice-liderança da Série B – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 08 (AFI) – No duelo entre o melhor mandante contra o melhor visitante, o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro se deu melhor. Nesta sexta-feira à noite, o Botafogo venceu o confronto direto diante CRB por 2 a 0, pela 29ª rodada da competição, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Botafogo jogou desde os 30 minutos do primeiro tempo com um homem a mais – Caetano foi expulso – e fez seu primeiro gol aos 44 do primeiro tempo com Marco Antônio. No final do segundo tempo, fez o segundo com Carlinhos.

Com o resultado, o time carioca sobe à vice-liderança, com 51 pontos somados e encerra uma sequência de dois jogos sem vitória. O time continua como melhor mandante da competição – o retrospecto alvinegro é de doze vitórias, um empate e duas derrotas,

Melhor visitante, O CRB fica na quinta posição, com 48 pontos.

O JOGO

O CRB entrou em campo com sua tática bem definida no Nilton Santos: atrair o Botafogo e sair rápido em contra-ataque. No começou do jogo, o time alagoano foi feliz na estratégia e chegou duas vezes com perigo ao gol do time carioca.

O Botafogo propunha mais a partida, porém apresentava muita dificuldade em criar as oportunidades, principalmente pela baixa produção de Chay na primeira etapa.

Aos 30 minutos, o zagueiro Caetano foi expulso depois de acertar um chute na cara de Rafael Navarro. Com um jogador a mais, o Botafogo se lançou ao ataque.

E conseguiu abrir o marcador aos 44, quando Chay partiu pela direita, levantou na área, para Marco Antônio no segundo pau, dominar e bater cruzado.

ETAPA FINAL

O Botafogo diminuiu o ritmo no segundo tempo e criou poucas chances, mesmo com a vantagem numérica. O time carioca só chegou em lances esporádicos, como aos 15, quando Jonathan Silva cruzou e Chay tentou fazer de bicicleta.

Com o jogo controlado, o Botafogo quase ampliou aos 29 minutos. Em rápido contra-ataque, Chay lançou Rafael Navarro, que bate forte para a defesa de Diogo Silva.

No final, o time administrou o resultado e sacramentou a vitória aos 49. Em contra-ataque rápido, Warley busca Diego Gonçalves, que cruza na área e para Carlinhos livre fazer o segundo

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Botafogo encara o Cruzeiro, em Belo Horizonte. O CRB recebe o Guarani no estádio Rei Pelé. Os dois jogos são válidos pela 30ª rodada.